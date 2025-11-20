Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga xuất khẩu chiến đấu cơ tàng hình Su-57 đầu tiên cho đối tác nước ngoài

Quỳnh Như

TPO - Nga đã chuyển giao hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su‑57E Felon đầu tiên cho một khách hàng nước ngoài, đánh dấu lần xuất khẩu đầu tiên được biết đến của loại máy bay tàng hình này.

Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), Vadim Badekha đã xác nhận việc bàn giao máy bay chiến đấu Su-57E cho đối tác nước ngoài, song không nêu rõ đó là quốc gia nào.

"Các máy bay này đang thể hiện những khả năng tốt nhất. Khách hàng của chúng tôi rất hài lòng", ông Badekha nói.

Su-57E là phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu tàng hình đa năng Su-57 của Nga, đã được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Việc chuyển giao này thể hiện sự chuyển hướng của Nga sang tiếp thị máy bay chiến đấu cao cấp ra nước ngoài, trong bối cảnh áp lực tài chính ngày càng gia tăng đối với ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

su572.jpg
Máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-57 Felon.

Trong một tuyên bố trước đó, UAC cho biết: "Việc sản xuất hàng loạt Su-57 giúp tăng cường hoạt động quảng bá máy bay trên thị trường quốc tế".

Tập đoàn này coi việc cung cấp máy bay là biểu tượng của sự độc lập về công nghệ. "Sự hiện diện của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm ở Nga, đặc biệt là một máy bay đã được chứng minh trong điều kiện chiến đấu thực chiến, cho thấy trình độ công nghệ cao mà Nga đang sở hữu", UAC tuyên bố.

Các nhà phân tích lưu ý, nhiều nhà thầu quốc phòng Nga, bao gồm cả những nhà thầu liên quan đến chương trình Su-57, đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu để phục hồi vốn lưu động và duy trì dây chuyền sản xuất. Những thương vụ quốc tế này được coi là cần thiết để duy trì tính khả thi của các chương trình đang bị căng thẳng do phân bổ nguồn lực và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Su-57E sở hữu những tính năng từ phiên bản Su-57 cơ bản, chẳng hạn như khả năng tàng hình radar, khả năng bay siêu thanh, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và một loạt vũ khí không đối không và không đối đất. Mặc dù vẫn chưa rõ mức độ đầy đủ của các thông số kỹ thuật xuất khẩu, nhưng những chiếc máy bay chuyển giao được cho là có cấu hình gần giống với các mẫu máy bay Nga triển khai trên tiền tuyến.

Quỳnh Như
Defense Blog
#Su-57E #Nga #xuất khẩu #chiến đấu cơ #tàng hình #quốc tế #công nghệ #Su-57

