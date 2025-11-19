Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Nga phóng 40 tên lửa hành trình Kh-101 về phía Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine với hơn 500 vũ khí, trong đó bao gồm 40 tên lửa hành trình Kh-101.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 18, rạng sáng 19/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 524 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 476 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 48 tên lửa các loại (1 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 7 tên lửa hành trình Kalibr và 40 tên lửa hành trình Kh-101).

Tính đến 10h ngày 19/11, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 483 mục tiêu, trong đó bao gồm 442 UAV và 41 tên lửa.

4ca426c7-5ea9-45f0-9665-acfad5f38955.jpg
f61cd4f9-c51c-4087-affa-ed6e24829138.jpg
Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong đêm ngày 18, rạng sáng 19/11.

Không quân Ukraine đã ghi nhận 7 tên lửa và 34 máy bay không người lái nhắm trúng vào 14 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 6 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cùng các đồng minh đã điều động máy bay quân sự, đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động.

"Do các cuộc tấn công của Nga vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, không quân Ba Lan và đồng minh buộc phải hoạt động trong không phận của chúng tôi. Các máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm trực chiến đã được điều động", thông báo của Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan nêu rõ.

Bộ Chỉ huy tác chiến đã kích hoạt mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có theo đúng các quy trình đã thiết lập. Máy bay chiến đấu được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và thiết bị trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố mới nhất cho biết, đêm qua, Nga phóng 48 tên lửa và hơn 470 máy bay không người lái các loại vào Ukraine, phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng. Trong đó, các cuộc không kích tập trung chủ yếu ở khu vực Kharkiv và Ivano-Frankivsk.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi phương Tây và các đối tác quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời cung cấp thêm tên lửa, hệ thống phòng không bổ sung để Kiev có thể ngăn chặn các cuộc tấn công từ quân đội Nga.

Kh-101 là dòng tên lửa hành trình hiện đại với tầm bắn khoảng 4.500-5.500 km, được thiết kế để phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 và Tu-22M3.

Tên lửa được thiết kế với tầm quan sát thấp, giúp tránh được các hệ thống radar của đối phương. Tên lửa sử dụng các hệ thống dẫn đường tiên tiến, bao gồm điều hướng vệ tinh, điều hướng quán tính và kết hợp đường viền địa hình để cải thiện độ chính xác.

Theo dữ liệu mở, Kh-101 có trọng lượng 2.400 kg (trong đó đầu đạn nặng 400 kg), có thể mang đầu đạn thông thường và chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu có giá trị cao.

Quỳnh Như
Pravda


