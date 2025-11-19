Ukraine tuyên bố tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS

TPO - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tấn công một số mục tiêu quân sự Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng tên lửa chiến thuật ATACMS để thực hiện cuộc tấn công chính xác vào một số mục tiêu quân sự Nga", tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Cơ quan này không tiết lộ mục tiêu cụ thể nhưng nhấn mạnh cuộc tấn công này là sự kiện mang tính bước ngoặt. Đồng thời khẳng định, Ukraine vẫn sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí tầm xa, bao gồm ATACMS.

Hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS.

Trước đó, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga kiểm soát Denis Pushilin báo cáo, lực lượng Ukraine đã tấn công hai nhà máy nhiệt điện, khiến gần 2/3 hộ dân không có điện và hệ thống sưởi ấm. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong khu vực.

Phát biểu trên Telegram sau cuộc họp khẩn cấp với các quan chức khu vực và cơ quan liên quan, ông Denis Pushilin cho biết: "65% người tiêu dùng đã bị cắt điện... Các lò hơi và nhà máy lọc nước cũng đã ngừng hoạt động".

Ông cũng nói thêm rằng, trường học và nhà trẻ trên khắp khu vực đã phải đóng cửa do mất điện và thiếu hệ thống sưởi ấm, các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai để khôi phục điện sớm nhất có thể.

Trong những tháng gần đây, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga. Moscow gọi đây là hành vi "khủng bố" và đáp trả bằng các cuộc không kích mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Hồi tháng 8, The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã ngăn chặn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Kể từ đó đến nay, không có báo cáo nào về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga.

ATACMS là hệ thống tên lửa đất đối đất, được phát triển dành cho Lục quân Mỹ. Hệ thống này có khả năng tấn công chính xác nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương.

ATACMS có nhiều loại, mỗi loại được thiết kế riêng theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Các biến thể chính bao gồm Block I, Block IA và Block IA Unitary. Tên lửa có thể được phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt M270 MLRS và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.

Phạm vi hoạt động của ATACMS thay đổi tùy theo biến thể cụ thể. Biến thể I có tầm bắn khoảng 165 km, trong khi biến thể IA và IA Unitary có thể đạt tầm bắn lên tới 300 km.