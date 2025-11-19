Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nhà Trắng âm thầm bàn với Nga về kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine?

Bình Giang

TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bí mật tham vấn Nga để xây dựng một kế hoạch mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Axios dẫn lời các quan chức Mỹ và Nga cho biết.

img-1273.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong dịp gặp thượng đỉnh ở Alaska. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin, kế hoạch mới là lộ trình gồm 28 điểm, dựa trên kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza mà Tổng thống Trump đã đưa ra.

Tương tự kế hoạch Dải Gaza, đề xuất mới sẽ bao gồm các nội dung “hòa bình ở Ukraine, các bảo đảm an ninh cho Ukraine, an ninh tại châu Âu và tương lai quan hệ giữa Mỹ với Nga và Ukraine”.

Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là người đang dẫn dắt quá trình xây dựng kế hoạch và “đã thảo luận sâu rộng với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev”.

Một quan chức Ukraine tiết lộ, ông Witkoff đã trao đổi về kế hoạch với ông Rustem Umerov - Cố vấn an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, vào đầu tuần này tại Miami. Một quan chức Mỹ khác cũng nói với Axios rằng Nhà Trắng đã bắt đầu cung cấp thông tin sơ bộ cho các quan chức châu Âu về đề xuất mới.

Ngày 18/11, Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết Ukraine sẽ cố gắng “kích hoạt lại” tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

“Khi mọi chuyện đang diễn ra, điều quan trọng là cảm nhận được sự ủng hộ liên tục phía sau mình”, ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Madrid cùng Thủ tướng Tây Ban Nha.

Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông dự định sẽ bàn bạc với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong ngày 19/11 về con đường mang lại “nền hòa bình công bằng” cho Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine và Nga vào mùa xuân năm 2022 và đầu năm nay, nhưng những nỗ lực đó không mang lại kết quả.

“Tôi nghĩ (cuộc gặp với Tổng thống Erdogan) sẽ đủ cho một cuộc thảo luận thực chất. Chúng tôi có một số lập trường và tín hiệu từ phía Mỹ”, ông Zelensky nói thêm, nhưng không giải thích cụ thể.

Bình Giang
Axios
#Kế hoạch hoà bình Ukraine #Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục