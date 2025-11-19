Đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ, Ukraine đều góp mặt, Nga tuyên bố không tham gia

TPO - Điện Kremlin tuyên bố, đại diện Nga sẽ không tham gia cuộc đàm phán về Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11. Trong khi đó, cả Mỹ và Ukraine đều cho biết sẽ cử đại diện tham dự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết, ông sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi đang chuẩn bị khôi phục các cuộc đàm phán và đã xây dựng các giải pháp mà chúng tôi sẽ đề xuất với các đối tác. Làm mọi thứ có thể để đưa xung đột đến gần hơn với hồi kết là ưu tiên hàng đầu của Ukraine", Tổng thống Zelensky, hiện đang có chuyến thăm Tây Ban Nha, phát biểu về các cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zelensky cũng cho biết, Kiev đang nỗ lực khôi phục việc trao đổi tù binh chiến tranh.

Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch.

Tuy nhiên, sẽ không có đại diện Nga nào tham dự cuộc họp, Điện Kremlin nhấn mạnh. “Sẽ không có đại diện Nga nào ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở thời điểm hiện tại, các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra mà không có sự góp mặt của Nga”, người phát ngôn Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov không giải thích lý do, nhưng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về kết quả của các cuộc đàm phán.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev - cũng sẽ không tham gia cuộc họp, dù ông đã có cuộc thảo luận rất hiệu quả với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff từ ngày 24 đến 26/10 tại Mỹ, một nguồn tin thân cận với ông Dmitriev nói với Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) duy trì mối quan hệ thân thiện với cả Nga và Ukraine, đã đăng cai các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột kể từ năm 2022. Ukraine và Nga đã tổ chức một số vòng đàm phán tại Istanbul, dẫn đến việc trao đổi hàng nghìn tù binh chiến tranh và hài cốt của những người lính đã hy sinh.

Tuy nhiên, chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Kiev và Mátxcơva kể từ sau khi hai nước gặp nhau tại Istanbul vào tháng 7.

Ngoại giao phần lớn đã bị đình trệ trong những tuần gần đây, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước đã trừng phạt các công ty dầu mỏ lớn của Nga là Lukoil và Rosneft nhằm trả đũa cho những gì ông cho là sự trì hoãn đàm phán của Mátxcơva.