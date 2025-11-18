Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga tiến quân quyết liệt, Ukraine liên tục gặp bất lợi trên chiến trường

Minh Hạnh

TPO - Hãng tin Pravda dẫn nguồn blog quân sự DeepState của Ukraine cho biết, lực lượng Nga hiện đang tiến công mạnh mẽ ở các tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk. Trên khắp tiền tuyến, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 3 khu định cư chỉ trong vòng 24 giờ.

Theo DeepState, bước tiến của quân đội Nga được ghi nhận gần các làng Yampil và Novomarkove ở Donetsk, các làng Rivnopillia và Novouspenivske ở Zaporizhzhia.

Lực lượng Lục quân Ukraine đã công bố những bức ảnh về sự tàn phá ở thị trấn Kostiantynivka (thuộc Donetsk), vào ngày 17/11.

Kể từ tháng 6/2025, Kostiantynivka đối mặt với các cuộc không kích liên tục, phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, khiến người dân phải sống trong cảnh không có điện, khí đốt và nguồn cung cấp nước ổn định.

Hiện vẫn còn 4.800 thường dân ở lại thị trấn, và chính quyền địa phương nói rằng việc sơ tán vẫn có thể thực hiện được. "Tuy nhiên, việc nhiều xe ô tô bị cháy rụi ở ngoại ô thành phố và trên tất cả các tuyến đường chính cho thấy các hoạt động sơ tán hiện đang rất nguy hiểm và khó khăn", Lực lượng Lục quân cho biết.

582346352-1190466309852025-40593.jpg
583940771-1190466283185361-35350.jpg
583798176-1190466349852021-10490.jpg
Cảnh tượng tan hoang ở Kostiantynivka. (Ảnh: Pravda)

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 3 khu định cư tại Kharkov và Dnepropetrovsk chỉ trong vòng 24 giờ.

Những thông tin bất lợi cho Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky đang có chuyến thăm Pháp để ký kết thỏa thuận an ninh quan trọng.

Thỏa thuận liên quan đến "việc mua sắm thiết bị quốc phòng" của Ukraine, cho phép Kiev mua nhiều trang thiết bị từ ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, bao gồm 100 máy bay Rafale F4 cho lực lượng không quân chiến đấu của Ukraine, hệ thống phòng không SAMP/T, radar cho hệ thống phòng không, tên lửa-không-đối-không… Ông Zelensky gọi việc ký kết là một khoảnh khắc "thực sự lịch sử" đối với cả hai quốc gia.

Minh Hạnh
Pravda, Tass
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Donetsk #Zaporizhzhia

