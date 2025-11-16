Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Lực lượng Ukraine phá tuyến đường chiến lược, đẩy lùi nỗ lực tiến công của Nga vào Pokrovsk

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng phòng thủ Ukraine tuyên bố đã phá hủy tuyến đường nối liền hai thành phố Selidove và Pokrovsk - tuyến đường mà quân đội Nga sử dụng để xâm nhập Pokrovsk (thuộc Donetsk) bằng xe hạng nhẹ.

Hãng tin Pravda dẫn lời Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine cho biết, lực lượng phòng thủ nước này đã cắt đứt tuyến hậu cần của quân đội Nga trên con đường dẫn đến Pokrovsk bằng các cuộc không kích.

“Kết quả là, quân đội Nga đã không còn khả năng sử dụng tuyến đường này để xâm nhập Pokrovsk bằng xe hạng nhẹ”, Pravda trích tuyên bố.

Quân đội Ukraine cũng cho biết, lực lượng Nga đã cắm cờ tại mỏ than Myrnohrad ở thành phố Myrnohrad vào ngày 13/11, nhưng phía Ukraine đã can thiệp kịp thời và ngăn chặn Nga giành quyền kiểm soát thành phố.

(Nguồn: Pravda)

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Nga đã tiếp tục bỏ lỡ hạn chót mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra để giành Pokrovsk và Kupiansk.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Zelensky tham dự cuộc họp với các lãnh đạo chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh của Ukraine. Tại cuộc họp, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine và Cơ quan Tình báo Đối ngoại đã báo cáo về khả năng chiến đấu của Nga và kế hoạch của nước này trong những tháng tới.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Nga, đồng thời tăng cường hoạt động ngoại giao với các đối tác chủ chốt, có tính đến những đánh giá cập nhật về tình hình trên thực địa.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Pokrovsk

