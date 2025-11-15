Nga dồn dập tấn công tầm xa vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11 xác nhận, quân đội nước này đã tấn công ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng vũ khí tầm xa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Đây là cuộc tấn công tầm xa thứ năm của quân đội Nga trong tuần này.

(Ảnh: Sputnik)

Trong 5 ngày qua, quân đội Nga đã tấn công các nhà máy vũ khí và nhà máy điện liên quan, các cơ sở hạ tầng giao thông được quân đội Ukraine sử dụng, sân bay quân sự, kho chứa máy bay không người lái và các doanh trại dã chiến của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo thống kê của Ukraine, trong cuộc tấn công mới nhất vào đêm ngày 13, rạng sáng 14/11, quân đội Nga đã sử dụng 430 máy bay không người lái và 18 tên lửa, khiến đây trở thành một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Kiev tính đến thời điểm hiện tại.

Không quân Ukraine cho biết, hầu hết các máy bay không người lái và tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây hư hại cho một số tòa nhà cao tầng, một trường học, một cơ sở y tế và các tòa nhà hành chính trên khắp 9 quận của Kiev.

Để đáp trả, Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát tầm xa vào nhà máy lọc dầu của Nga, kho chứa và đường ống dẫn dầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải video về vụ phóng mà ông tuyên bố là “tên lửa R-360 Neptune tầm xa” nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

(Nguồn: Pravda)

“Ukraine đang đáp trả những cuộc tấn công của Nga bằng hỏa lực tầm xa. Và thế giới phải ngăn chặn Nga bằng các lệnh trừng phạt”, ông Zelensky viết.

Hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters, rằng cảng Novorossiysk ở Biển Đen của Nga đã ngừng xuất khẩu dầu vào ngày 14/11 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.