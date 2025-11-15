Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga dồn dập tấn công tầm xa vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11 xác nhận, quân đội nước này đã tấn công ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng vũ khí tầm xa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Đây là cuộc tấn công tầm xa thứ năm của quân đội Nga trong tuần này.

6916ff8185f54015ec448157.jpg
(Ảnh: Sputnik)

Trong 5 ngày qua, quân đội Nga đã tấn công các nhà máy vũ khí và nhà máy điện liên quan, các cơ sở hạ tầng giao thông được quân đội Ukraine sử dụng, sân bay quân sự, kho chứa máy bay không người lái và các doanh trại dã chiến của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo thống kê của Ukraine, trong cuộc tấn công mới nhất vào đêm ngày 13, rạng sáng 14/11, quân đội Nga đã sử dụng 430 máy bay không người lái và 18 tên lửa, khiến đây trở thành một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Kiev tính đến thời điểm hiện tại.

Không quân Ukraine cho biết, hầu hết các máy bay không người lái và tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây hư hại cho một số tòa nhà cao tầng, một trường học, một cơ sở y tế và các tòa nhà hành chính trên khắp 9 quận của Kiev.

Để đáp trả, Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát tầm xa vào nhà máy lọc dầu của Nga, kho chứa và đường ống dẫn dầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải video về vụ phóng mà ông tuyên bố là “tên lửa R-360 Neptune tầm xa” nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

(Nguồn: Pravda)

“Ukraine đang đáp trả những cuộc tấn công của Nga bằng hỏa lực tầm xa. Và thế giới phải ngăn chặn Nga bằng các lệnh trừng phạt”, ông Zelensky viết.

Hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters, rằng cảng Novorossiysk ở Biển Đen của Nga đã ngừng xuất khẩu dầu vào ngày 14/11 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Minh Hạnh
RT, Pravda
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #tên lửa Kinzhal #nhà máy lọc dầu Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục