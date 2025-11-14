Nga - Ukraine tấn công qua lại: Kiev rung chuyển, kho dầu Novorossiysk bốc cháy

TPO - Các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 14/11, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn tại nhiều quận trên khắp thành phố.

Hình ảnh một vụ nổ lớn ở Kiev sáng 14/11. (Ảnh: AP)

Theo các phóng viên của tờ Kyiv Independent, một số vụ nổ đã được báo cáo tại Kiev từ khoảng 0h45 ngày 14/11 (giờ địa phương). Hai vụ nổ khác được ghi nhận trong khoảng từ 1h đến 1h30.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, tổng cộng 11 tòa nhà cao tầng đã bị tấn công. Các vụ hỏa hoạn và mảnh vỡ máy bay không người lái đã làm hư hại một số tòa nhà, trường học, cơ sở y tế và tòa nhà hành chính. Hệ thống sưởi ấm của Kiev cũng bị hư hại, có khả năng gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước.

Lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev xác nhận, thành phố đã bị nhắm mục tiêu bởi cả UAV và tên lửa. Các nhóm giám sát báo cáo rằng hơn 120 máy bay không người lái đã hướng đến thủ đô.

Ngoài Kiev, Không quân Ukraine báo cáo quân đội Nga cũng đang nhắm mục tiêu vào một số khu vực khác của Ukraine.

Cùng ngày, các quan chức Nga cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sáng sớm 14/11 đã làm hư hại một con tàu và kho chứa dầu tại thành phố cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

Cuộc tấn công nhắm vào khu phức hợp dầu mỏ Sheskharis. Đây là một cảng xuất khẩu dầu lớn, đóng vai trò là điểm cuối của các đường ống do Transneft, công ty đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, vận hành.

Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine, đã bình luận về vụ việc trên mạng xã hội. "Đây là cảng dầu ở Novorossiysk sau cuộc tấn công", ông viết trên Telegram. "Trong khi đó, Nga đang tấn công các tòa nhà và cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine".