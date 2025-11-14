Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga - Ukraine tấn công qua lại: Kiev rung chuyển, kho dầu Novorossiysk bốc cháy

Minh Hạnh

TPO - Các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 14/11, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn tại nhiều quận trên khắp thành phố.

251113-kyiv-ch-2156-d3afa2.jpg
Hình ảnh một vụ nổ lớn ở Kiev sáng 14/11. (Ảnh: AP)

Theo các phóng viên của tờ Kyiv Independent, một số vụ nổ đã được báo cáo tại Kiev từ khoảng 0h45 ngày 14/11 (giờ địa phương). Hai vụ nổ khác được ghi nhận trong khoảng từ 1h đến 1h30.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, tổng cộng 11 tòa nhà cao tầng đã bị tấn công. Các vụ hỏa hoạn và mảnh vỡ máy bay không người lái đã làm hư hại một số tòa nhà, trường học, cơ sở y tế và tòa nhà hành chính. Hệ thống sưởi ấm của Kiev cũng bị hư hại, có khả năng gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước.

Lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev xác nhận, thành phố đã bị nhắm mục tiêu bởi cả UAV và tên lửa. Các nhóm giám sát báo cáo rằng hơn 120 máy bay không người lái đã hướng đến thủ đô.

Ngoài Kiev, Không quân Ukraine báo cáo quân đội Nga cũng đang nhắm mục tiêu vào một số khu vực khác của Ukraine.

Cùng ngày, các quan chức Nga cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sáng sớm 14/11 đã làm hư hại một con tàu và kho chứa dầu tại thành phố cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

Cuộc tấn công nhắm vào khu phức hợp dầu mỏ Sheskharis. Đây là một cảng xuất khẩu dầu lớn, đóng vai trò là điểm cuối của các đường ống do Transneft, công ty đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, vận hành.

Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine, đã bình luận về vụ việc trên mạng xã hội. "Đây là cảng dầu ở Novorossiysk sau cuộc tấn công", ông viết trên Telegram. "Trong khi đó, Nga đang tấn công các tòa nhà và cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine".

Minh Hạnh
Reuters, Kyiv Independent
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục