Người lính

Google News

Nổ lớn rung chuyển Oryol của Nga nghi do tên lửa tầm xa Flamingo

Quỳnh Như

TPO - Trong đêm ngày 12, rạng sáng 13/11, nhiều vụ nổ lớn đã xuất ở thành phố Oryol của Nga, nghi do cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine gây ra.

Kyiv Post đưa tin, vào đêm ngày 12, rạng sáng 13/11, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Oryol của Nga sau khi chính quyền thông báo có mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái trong khu vực.

Khoảng 4h30 sáng, cảnh báo trú ẩn đã được phát đi, ngay sau đó người dân ghi nhận những tiếng nổ lớn và các mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư. Nhiều video lan truyền cho thấy mảnh vỡ phát nổ trên bầu trời đêm trước khi rơi xuống.

Đoạn video do kênh Telegram Supernova công bố cho thấy, hệ thống phòng không Nga đã nỗ lực đánh chặn các mục tiêu, nhưng vẫn có những mảnh vỡ lớn rơi xuống đất và bốc cháy.

Một số nguồn cho rằng các mảnh vỡ trong video thuộc về tên lửa Flamingo, một loại vũ khí chính xác tầm xa được cho là góp phần mở rộng khả năng tấn công của Kiev nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự chiến lược ở sâu trong lãnh thổ Nga.

Hiện, giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Oryol là nơi có nhiều kho chứa dầu và một căn cứ quân sự của Nga, được cho là dùng để phóng máy bay không người lái về phía Ukraine, thành phố này cách biên giới Ukraine khoảng 150 km.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, với tầm bay hơn 3.000 km và khả năng duy trì độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất, giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Loại tên lửa này mang theo đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược.

Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo mới vào cuối năm nay.

Quỳnh Như
Kyiv Post
#Oryol #tên lửa Flamingo #Ukraine #Nga #tấn công #xung đột Nga-Ukraine

