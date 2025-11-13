Nổ lớn rung chuyển Oryol của Nga nghi do tên lửa tầm xa Flamingo

TPO - Trong đêm ngày 12, rạng sáng 13/11, nhiều vụ nổ lớn đã xuất ở thành phố Oryol của Nga, nghi do cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine gây ra.

Kyiv Post đưa tin, vào đêm ngày 12, rạng sáng 13/11, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Oryol của Nga sau khi chính quyền thông báo có mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái trong khu vực.

Khoảng 4h30 sáng, cảnh báo trú ẩn đã được phát đi, ngay sau đó người dân ghi nhận những tiếng nổ lớn và các mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư. Nhiều video lan truyền cho thấy mảnh vỡ phát nổ trên bầu trời đêm trước khi rơi xuống.

Đoạn video do kênh Telegram Supernova công bố cho thấy, hệ thống phòng không Nga đã nỗ lực đánh chặn các mục tiêu, nhưng vẫn có những mảnh vỡ lớn rơi xuống đất và bốc cháy.

Một số nguồn cho rằng các mảnh vỡ trong video thuộc về tên lửa Flamingo, một loại vũ khí chính xác tầm xa được cho là góp phần mở rộng khả năng tấn công của Kiev nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự chiến lược ở sâu trong lãnh thổ Nga.

Hiện, giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Oryol là nơi có nhiều kho chứa dầu và một căn cứ quân sự của Nga, được cho là dùng để phóng máy bay không người lái về phía Ukraine, thành phố này cách biên giới Ukraine khoảng 150 km.