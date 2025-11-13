Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chi tiết hé lộ việc Trung Quốc đóng tàu sân bay hạt nhân

Quỳnh Như

TPO - Hình ảnh mới xuất hiện gần đây cho thấy Trung Quốc đang tiến hành đóng chiếc tàu sân bay thứ tư, được cho là hoạt động bằng năng lượng hạt nhân.

Hình ảnh tàu sân bay mới được cho là Type 004, đang dần thành hình tại xưởng đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nổi bật trên thân tàu là một cấu trúc giống lò phản ứng hạt nhân, dấu hiệu quan trọng cho thấy hệ thống động lực có thể là hạt nhân. Cấu trúc này tương đồng với bố trí trên các siêu tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, làm dấy lên suy đoán Trung Quốc đang thử nghiệm công nghệ tương tự.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là một mô-đun thử nghiệm hoặc một thiết kế phục vụ mục đích khác.

157698ad-75a8-4d75-8290-8192d88f5910.jpg
Cận cảnh tàu sân bay Type 004 được cho là đang được đóng tại Đại Liên.

Hình ảnh xuất hiện một tuần sau khi Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đưa vào biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên - tàu Phúc Kiến (Type 003).

Các bản vẽ liên quan đến thiết kế Type 004 xuất hiện trước đây cho thấy có nhiều điểm tương đồng với lớp Ford của Hải quân Mỹ, cũng như tàu sân bay thế hệ mới của Pháp, cả hai đều hoạt động bằng năng lượng hạt nhân.

Trong đánh giá mới nhất về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Lầu Năm Góc không đề cập rõ ràng đến tàu sân bay hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, nhưng lưu ý rằng "thế hệ tàu sân bay tiếp theo" của Trung Quốc sẽ có sức bền lớn hơn, tăng cường sức mạnh tấn công của nhóm tác chiến tàu sân bay tiềm năng của PLAN khi được triển khai đến các vùng biển xa.

Việc chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc. Công nghệ này giúp tăng tầm hoạt động gần như không giới hạn, đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các hệ thống cảm biến và vũ khí tiên tiến trong tương lai. Nếu thông tin trên là chính xác, Type 004 sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Pháp vận hành tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

d8198e09-041e-4b5a-82c7-52636a1cb26a.jpg
Hình ảnh mô-đun tàu sân bay tại Đại Liên, trong ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 5/2024.

Hình ảnh vệ tinh trước đó xác nhận công việc đóng tàu sân bay đã được tiến hành tại xưởng Đại Liên trước tháng 5/2024, khi một mô-đun của sàn tàu lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh. Trong mô-đun này có thể thấy các rãnh đường ray máy phóng, cho thấy Type 004 sẽ được trang bị bốn máy phóng, hai ở mũi và hai ở hông tàu.

Thiết kế này tương tự cách bố trí trên các tàu sân bay lớp Nimitz và Ford của Mỹ, đồng thời bổ sung thêm nhiều máy phóng hơn so với tàu Phúc Kiến, vốn chỉ có một máy phóng ở hông. Điều này cho thấy Type 004 có thể sở hữu năng lực triển khai máy bay nhanh hơn và hiệu quả hơn đáng kể so với các tàu sân bay tiền nhiệm của Trung Quốc.

Các nhà phân tích quân sự đánh giá, nếu Trung Quốc xác nhận việc xây dựng tàu sân bay hoạt động bằng năng lượng hạt nhân,thì đây sẽ là bước tiến công nghệ đáng kể đối với Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Quỳnh Như
TWZ
#tàu sân bay #Trung Quốc #Type 004 #hải quân #năng lượng hạt nhân #quân sự

