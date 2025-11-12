Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiêm kích chiến đấu và UAV tàng hình tối tân của Trung Quốc lần đầu cùng xuất hiện

Quỳnh Như

TPO - Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 11/11 đã công bố một bộ phim kỷ niệm 76 năm ngày thành lập, trong đó lần đầu giới thiệu một đội hình trên không bao gồm máy bay không người lái (UAV) tàng hình GJ-11, một máy bay chiến đấu J-20 và một máy bay tác chiến điện tử J-16D. Các chuyên gia nhận định đây là "bộ ba hoàn hảo" có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương.

Bộ phim mang tựa đề "Những giấc mơ xa xôi" được phát hành ngày 11/11, tái hiện quá trình phát triển của Không quân Trung Quốc. Trong đoạn phim, chiếc GJ-11 Xuan Long cất cánh từ nhà chứa, bay đội hình cùng J-20 Weilong và J-16D, thể hiện năng lực tác chiến phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái ở cấp độ cao.

Chuyên gia quân sự Song Zhong Ping nhận định, GJ-11 đã đạt đến một mức độ hoạt động nhất định, sự kết hợp bộ ba GJ-11, J-20 và J-16D là hoàn hảo. Theo ông, sự kết hợp này dự kiến ​​sẽ nâng cao hơn nữa năng lực của Không quân PLA trong việc phá vỡ các hệ thống phòng không của đối phương.

Ông cũng lưu ý rằng, trong khi máy bay tác chiến điện tử J-16D có thể gây nhiễu và làm tê liệt các hệ thống radar của đối phương, thì máy bay chiến đấu J-20 và máy bay không người lái GJ-11 sẽ tận dụng khả năng tàng hình, đột phá qua tuyến phòng thủ và hạ các mục tiêu quan trọng. Ngoài ra, GJ-11 còn có thể đóng vai trò như "cánh tay nối dài" của máy bay có người lái, thâm nhập sâu vào khu vực nguy hiểm.

Theo Wang Ya Nan, Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge, sự kết hợp này mở ra nhiều chiến thuật tác chiến linh hoạt, chẳng hạn UAV GJ-11 có thể bay đi trước để trinh sát vũ trang, hỗ trợ J-16D và J-20 tấn công hiệu quả hơn. Ông cho rằng điều này cho thấy PLA đang tích cực thử nghiệm khả năng phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái, phản ánh bước tiến mới trong chiến lược không chiến hiện đại của Trung Quốc.

"GJ-11 có thể hoạt động như một máy bay không người lái yểm trợ và che chắn cho máy bay có người lái", ông nói.

Việc các khí tài tàng hình tiên tiến cùng xuất hiện trong một đội hình chiến đấu cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ với các cường quốc hàng không, đồng thời khẳng định nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến tổng hợp của Không quân PLA trong tương lai gần.

Quỳnh Như
Global Times
