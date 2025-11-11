Iran khôi phục kho tên lửa, vượt xa mức trước xung đột với Israel

TPO - Iran tuyên bố kho tên lửa hiện tại của nước này đã vượt xa thời điểm trước cuộc chiến 12 ngày với Israel. Động thái được cho là giúp Iran tăng cường khả năng tấn công, áp đảo hệ thống phòng không của đối phương trong trường hợp xung đột tái diễn.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định: "Sức mạnh tên lửa của Iran hiện nay đã vượt xa giai đoạn cuộc chiến 12 ngày. Đối phương đã không đạt được tất cả các mục tiêu".

Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh - Bộ trưởng Quốc phòng Iran, cùng ngày cho biết: "Sản lượng quốc phòng của Iran đã được cải thiện cả về số lượng và chất lượng so với trước cuộc chiến hồi tháng 6".

Ông Ali Vaez - Giám đốc chương trình nghiên cứu về Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cho biết, các nhà máy tên lửa của Iran đang hoạt động 24/24 giờ.

"Trong trường hợp xảy ra xung đột, Iran đặt mục tiêu phóng 2.000 tên lửa cùng lúc để áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel, chứ không phải 500 quả trong 12 ngày như hồi tháng 6", ông nói thêm.

Dù chưa rõ Iran đang phát triển loại tên lửa nào, nhưng giới phân tích nhận định việc Tehran tập trung sản xuất tên lửa tốc độ cao, khả năng sống sót cao hơn sẽ là một vấn đề đối với Israel. Cải thiện hiệu quả các tên lửa đạn đạo dường như là ưu tiên hàng đầu của Tehran, trong khi Israel tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ.

Theo số liệu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong cuộc chiến 12 ngày, Iran đã phóng 631 tên lửa, trong đó 500 quả bay tới lãnh thổ Israel. Có 221 tên lửa bị đánh chặn. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại đánh giá, hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel đã bị kéo căng và cần một lượng lớn tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt tấn công dữ dội của Iran.

Sự phục hồi nhanh chóng của chương trình tên lửa Iran diễn ra trong thời điểm Mỹ cảnh báo Tehran đang tiếp tục các hoạt động hạt nhân đáng lo ngại. Washington cho biết, trong Chiến dịch Midnight Hammer (Tạm dịch: Búa đêm) hồi tháng 6, Không quân Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thả 14 quả bom phá boongke GBU-57/B xuống các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran, đồng thời một tàu ngầm hạt nhân Mỹ phóng hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk vào mục tiêu tại Isfahan.