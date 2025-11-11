Quân đội Mỹ tấn công tàu chở ma túy ở Thái Bình Dương

TPO - Quân đội Mỹ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào tàu nghi chở ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, khiến 6 đối tượng thiệt mạng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, ngày 9/11, quân đội Mỹ đã tiến hành hai cuộc tấn công vào hai tàu riêng biệt "do các tổ chức khủng bố điều hành". Tuy nhiên, ông không tiết lộ thủy thủ đoàn của hai tàu trên liên quan đến tổ chức nào.

"Tình báo Mỹ cho biết những con tàu này có liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy bất hợp pháp, chở ma túy và di chuyển dọc theo tuyến đường buôn bán ma túy ở phía đông Thái Bình Dương", ông Pete Hegseth nói.

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở vùng Caribe và sau đó mở rộng hoạt động quân sự sang Thái Bình Dương. Vụ tấn công hôm 9/11 là vụ thứ tư trong tháng này.

Tính đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện 19 cuộc tấn công, phá hủy 20 tàu thuyền. Đây là một phần trong chiến dịch mà Washington tuyên bố nhằm hạn chế dòng chảy ma túy vào Mỹ.