Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Khoảnh khắc bom lượn FAB-3000 đánh trúng các vị trí của lực lượng Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Không quân Nga vừa thực hiện một loạt cuộc không kích quy mô lớn bằng bom lượn FAB-3000 nặng 3 tấn, nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine tại thành phố Myrnohrad.

Theo Avia.pro, máy bay ném bom chiến đấu đa năng thế hệ 4+ của Nga được trang bị bom lượn nổ mạnh FAB-3000, đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nơi đồn trú của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 155 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 38 của lực lượng vũ trang Ukraine tại Myrnohrad.

Thành phố Myrnohrad (trước đây là Dimitrov) hiện đã bị quân đội Nga bao vây sau khi kiểm soát gần như toàn bộ khu vực lân cận Pokrovsk. Được biết, nơi bị tấn công bao gồm các tòa nhà chung cư - nơi được cho là đồn trú 31 tiểu đoàn của Ukraine.

﻿

Hiện, phía Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

FAB-3000 được đưa vào trang bị từ năm 1946. Loại bom siêu lớn này vẫn tiếp tục là một trong những vũ khí lợi hại nhất dành cho các máy bay ném bom chiến lược của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Tổng khối lượng của bom FAB-3000 lên tới 3 tấn, trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,5 tấn, khi rơi xuống đất sẽ đủ sức phá hủy các những công trình ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất.

Khi được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, bom cho phép tấn công chính xác từ độ cao lên đến 60 km. Bán kính nổ của FAB-3000 có thể mở rộng hơn 900 mét, với hiệu ứng phân mảnh lên tới 1.000 mét. Chỉ riêng sóng xung kích có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về mặt cấu trúc cách địa điểm phát nổ hàng trăm mét.

Quỳnh Như
#Nga #Ukraine #bom 3 tấn #Myrnohrad #FAB-3000 #quân sự #tấn công #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục