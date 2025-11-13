Khoảnh khắc bom lượn FAB-3000 đánh trúng các vị trí của lực lượng Ukraine

TPO - Không quân Nga vừa thực hiện một loạt cuộc không kích quy mô lớn bằng bom lượn FAB-3000 nặng 3 tấn, nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine tại thành phố Myrnohrad.

Theo Avia.pro, máy bay ném bom chiến đấu đa năng thế hệ 4+ của Nga được trang bị bom lượn nổ mạnh FAB-3000, đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nơi đồn trú của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 155 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 38 của lực lượng vũ trang Ukraine tại Myrnohrad.



Thành phố Myrnohrad (trước đây là Dimitrov) hiện đã bị quân đội Nga bao vây sau khi kiểm soát gần như toàn bộ khu vực lân cận Pokrovsk. Được biết, nơi bị tấn công bao gồm các tòa nhà chung cư - nơi được cho là đồn trú 31 tiểu đoàn của Ukraine.

Hiện, phía Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

FAB-3000 được đưa vào trang bị từ năm 1946. Loại bom siêu lớn này vẫn tiếp tục là một trong những vũ khí lợi hại nhất dành cho các máy bay ném bom chiến lược của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Tổng khối lượng của bom FAB-3000 lên tới 3 tấn, trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,5 tấn, khi rơi xuống đất sẽ đủ sức phá hủy các những công trình ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất.

Khi được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, bom cho phép tấn công chính xác từ độ cao lên đến 60 km. Bán kính nổ của FAB-3000 có thể mở rộng hơn 900 mét, với hiệu ứng phân mảnh lên tới 1.000 mét. Chỉ riêng sóng xung kích có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về mặt cấu trúc cách địa điểm phát nổ hàng trăm mét.