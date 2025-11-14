Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Lãnh đạo BBC gửi thư xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump

Minh Hạnh

TPO - Lãnh đạo đài BBC đã gửi một lá thư cá nhân tới Nhà Trắng, “nói rõ với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông và công ty rất xin lỗi” về bộ phim tài liệu chứa nội dung sai lệch liên quan đến bài phát biểu của ông Trump.

6913294185f540362666c707.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, đài BBC thừa nhận một tập trong loạt phim Panorama được phát sóng năm 2024 đã "gây hiểu lầm rằng Tổng thống Trump trực tiếp kêu gọi hành động bạo lực", trước khi những người ủng hộ ông xông vào Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021.

Người phát ngôn của BBC cho biết tối 13/11, rằng chủ tịch đài - ông Samir Shah - đã gửi một lá thư cá nhân tới Nhà Trắng, "nói rõ với Tổng thống Trump rằng ông và đài rất xin lỗi", đồng thời cam kết sẽ không phát lại bộ phim tài liệu trên bất kỳ nền tảng nào.

"Mặc dù BBC rất lấy làm tiếc về cách chỉnh sửa video, nhưng chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng có cơ sở để cáo buộc chúng tôi tội phỉ báng", người phát ngôn cho biết.

Ông Trump, từng nhiều lần phủ nhận việc kích động bạo loạn ở Đồi Capitol và cáo buộc truyền thông lan truyền thông tin sai sự thật, đã đe dọa sẽ kiện BBC với số tiền 1 tỷ USD, trừ khi hãng này xin lỗi, rút ​​lại bộ phim tài liệu và bồi thường cho ông. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt đã mô tả kênh truyền hình này là một "cỗ máy tuyên truyền cánh tả".

Vụ bê bối đã dẫn đến việc Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Trưởng ban Tin tức Deborah Turness từ chức. Nhiều nghị sĩ Anh đã chỉ trích đài này, trong đó Chủ tịch đảng Bảo thủ Kemi Badenoch gọi việc biên tập bài phát biểu của ông Trump là "hoàn toàn gây sốc".

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Ông Trump kiện BBC #Anh #Mỹ #bạo loạn Điện Capitol

