Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump nói có 'nghĩa vụ' phải kiện BBC

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có “nghĩa vụ” phải kiện BBC vì đài này đã bóp méo phát biểu của ông trước vụ tấn công Đồi Capitol năm 2021.

BBC đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. (Ảnh: Reuters)

“Tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải làm điều đó”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 11/11.

Trong khi đó, lãnh đạo sắp mãn nhiệm của BBC kêu gọi các nhà báo của đài đoàn kết, cho rằng dù tổ chức có mắc sai lầm, họ vẫn cần bảo vệ công việc của mình.

Tập đoàn này đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi hai lãnh đạo cấp cao nhất – Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc tin tức Deborah Turness – từ chức trước những chỉ trích về tiêu chuẩn nghề nghiệp và cáo buộc thiên vị, bao gồm việc cắt ghép bài phát biểu của ông Trump.

Các luật sư của ông Trump tuyên bố BBC phải rút lại bộ phim tài liệu có đoạn phát biểu đã bị chỉnh sửa ngày 14/11, nếu không sẽ phải đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường “ít nhất” 1 tỷ USD.

Davie phát biểu trước các nhân viên rằng ông “vô cùng tự hào” về tổ chức của họ, dù thừa nhận “chúng ta đã mắc một số sai lầm gây tổn thất”.

“Chúng ta là một tổ chức độc nhất và quý giá. Tôi thấy tự do báo chí đang chịu áp lực, tôi thấy nó bị vũ khí hóa”, ông phát biểu trong cuộc họp toàn thể, nhưng không nói rõ thêm.

Một số chính trị gia và tờ báo ở Anh cáo buộc BBC thiên vị, ưu ái Công đảng cầm quyền và muốn tranh thủ dư luận hiện nay để đòi thay đổi mô hình thu phí bản quyền truyền hình.

Một cuộc thăm dò nhanh do YouGov công bố đầu tuần này cho thấy 1/3 người dân Anh tin rằng BBC có xu hướng thiên tả.

Các nhà phân tích cho rằng việc các lãnh đạo của đài từ chức đã phơi bày mâu thuẫn sâu sắc trong bộ máy quản trị và tiêu chuẩn biên tập của BBC, đặt ra câu hỏi liệu đài này có thể duy trì niềm tin công chúng hay không.

Một bản ghi nhớ nội bộ của cựu cố vấn BBC cáo buộc đài mắc “sai phạm biên tập” trong các vấn đề liên quan tới ông Trump, cuộc chiến Israel – Hamas và nội dung về người chuyển giới.

Bình Giang
Reuters
