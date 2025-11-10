Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Lãnh đạo BBC từ chức vì cắt ghép phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump

Bình Giang

TPO - Giám đốc và trưởng ban tin tức của đài BBC từ chức sau những cáo buộc thiên vị về cách đưa tin, bao gồm cắt ghép phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Áp lực lên BBC gia tăng sau khi báo cáo nội bộ của cựu cố vấn tiêu chuẩn biên tập bị tiết lộ cho Daily Telegraph, trong đó nêu ra những thiếu sót trong đưa tin về cuộc chiến Israel - Hamas, các vấn đề liên quan người chuyển giới, và một bài phát biểu của ông Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ hoan nghênh quyết định từ chức, chỉ trích hai người “rất không trung thực” sau khi chương trình điều tra Panorama của BBC đã ghép hai đoạn trong bài phát biểu của ông, khiến ông trông như đang khuyến khích cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol vào tháng 1/2021.

Tim Davie – người lãnh đạo BBC từ năm 2020, cho rằng cách đưa tin của đài này vẫn là “chuẩn mực vàng” trên thế giới, nhưng thừa nhận có sai sót và nói rằng ông phải chịu trách nhiệm cuối cùng.

Deborah Turness - Giám đốc điều hành mảng Tin tức BBC, cũng từ chức. Trong email gửi nhân viên, bà nói: “Tôi muốn nói rõ các cáo buộc cho rằng BBC News có thành kiến mang tính hệ thống là sai”.

BBC có tầm phủ sóng rất lớn với tin tức, giải trí và thể thao. Tuy nhiên, đài hoạt động bằng phí bản quyền truyền hình mà các hộ gia đình xem TV phải đóng, nên luôn bị một số tờ báo soi xét kỹ lưỡng.

Trong những năm gần đây, BBC bị cáo buộc không duy trì cam kết trung lập tin tức với cả hai phe chính trị, chật vật trong bối cảnh xã hội và chính trị phân cực.

Báo cáo nội bộ bị rò rỉ nói rằng BBC tiếng Ả-rập thể hiện quan điểm thiên vị chống Israel khi đưa tin về chiến sự Dải Gaza và thiên vị về giới.

BBC cũng gặp nhiều bê bối gần đây. Trong một vụ việc, người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng Gary Lineker bị đình chỉ vì chỉ trích chính sách nhập cư của chính phủ, khiến nhiều nhân viên thể thao bỏ việc phản đối. BBC cũng bị chỉ trích vì phát sóng tiết mục nhạc phản đối quân đội Israel tại lễ hội Glastonbury, và đã rút một phim tài liệu về Dải Gaza vì có sự tham gia của con trai một quan chức trong chính quyền Hamas.

Trong phim tài liệu Panorama phát sóng năm ngoái, ông Trump nói với người ủng hộ rằng “chúng ta sẽ đi bộ đến Điện Capitol” và họ sẽ “chiến đấu đến cùng”, nhưng hai câu này nằm ở hai phần khác nhau của bài phát biểu. Thực tế, ông Trump nói rằng người ủng hộ nên “cổ vũ cho các nghị sĩ dũng cảm của chúng ta”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 9/11, Tổng thống Trump cáo buộc hai lãnh đạo BBC đã cố tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

“Hơn nữa, họ đến từ một quốc gia khác – quốc gia mà nhiều người coi là đồng minh số một của chúng ta. Thật là một điều tệ hại cho nền dân chủ!”, ông viết.

Chủ tịch BBC Samir Shah dự kiến sẽ xin lỗi các nghị sĩ về vụ việc này trong ngày 10/11.

Bình Giang
Reuters
#BBC #Tổng thống Trump #Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục