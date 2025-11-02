Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump gọi Nigeria là 'quốc gia đáng hổ thẹn', đe doạ hành động quân sự

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Chiến tranh chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự "nhanh chóng" tại Nigeria, nếu quốc gia Tây Phi này không trấn áp được nạn sát hại những người theo đạo Thiên Chúa.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/11, Tổng thống Trump tuyên bố Chính phủ Mỹ cũng sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria.

“Nếu Mỹ gửi quân đội đến, họ sẽ ‘nổ súng’ để tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố Hồi giáo đang gây ra tội ác khủng khiếp này", ông Trump viết. Nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc đối xử bất công với người theo đạo Thiên Chúa tại Nigeria.

screen-shot-2025-11-02-at-85435-am.png
Vùng Darul Jamal của Nigeria. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump gọi Nigeria là "quốc gia đáng hổ thẹn" và cảnh báo chính phủ nước này phải hành động nhanh chóng.

"Nếu chúng ta tấn công, nó sẽ nhanh chóng, tàn bạo và ngọt ngào, giống như những tên côn đồ khủng bố đã tấn công những người theo đạo Thiên Chúa mà chúng ta YÊU QUÝ!" ông viết.

Nigeria chưa đưa ra phản ứng nào trước lời đe dọa hành động quân sự của Tổng thống Trump. Nhà Trắng cũng chưa bình luận về thời điểm Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự với quốc gia này.

Ông Trump đăng bài viết trên 1 ngày sau khi chính quyền của ông đưa Nigeria trở lại danh sách "Các quốc gia đặc biệt quan ngại" mà Mỹ cáo buộc đã vi phạm tự do tôn giáo.

Ngày 1/11, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu bác bỏ cáo buộc nước này không thực hiện chính sách khoan dung tôn giáo.

"Việc cho rằng Nigeria không khoan dung tôn giáo không phản ánh thực tế quốc gia của chúng tôi, không xem xét những nỗ lực nhất quán và chân thành của chính phủ nhằm bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho tất cả người dân Nigeria", ông Tinubu nói.

Trong tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Nigeria cam kết tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và bày tỏ hy vọng Washington sẽ vẫn là một đồng minh thân cận.

Hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Phi giảm đáng kể từ khi khoảng 1.000 quân Mỹ rút khỏi Niger năm ngoái. Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trên lục địa này nằm ở Đông Phi, tại Djibouti, nơi có hơn 5.000 quân đồn trú để tham gia các hoạt động trong khu vực.

Ông Trump đưa Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi và là nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu – vào danh sách quốc gia “đáng quan ngại” về tôn giáo trong nhiệm kỳ đầu tiên. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sau đó đưa Nigeria ra khỏi danh sách này năm 2021.

Ngày 31/10, ông Trump nói rằng "hàng nghìn người theo đạo Cơ đốc" đã bị những kẻ Hồi giáo cực đoan sát hại tại Nigeria, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.

Nigeria có 200 nhóm dân tộc theo đạo Cơ đốc, Hồi giáo và các tôn giáo truyền thống, với lịch sử chung sống hòa bình lâu dài, nhưng cũng xảy ra các vụ bạo lực do chia rẽ sắc tộc hoặc tranh chấp tài nguyên.

Nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan Boko Haram hoành hành ở vùng đông bắc Nigeria, giết chết hàng chục nghìn người trong 15 năm qua, nhưng các chuyên gia nhân quyền cho biết hầu hết nạn nhân là người Hồi giáo.

Bình Giang
Reuters, AP
#Nigeria #Tổng thống Trump #Donald Trump #Tây Phi #Bạo lực tôn giáo

