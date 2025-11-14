Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo qua mạng

TPO - Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo mới, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu đầu tư tiền điện tử của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại châu Á.

(Ảnh: Bloomberg)

Theo Bloomberg, lực lượng đặc nhiệm này được thành lập để điều tra và khởi tố những vụ án lừa đảo, ước tính đang trục lợi gần 10 tỷ USD mỗi năm từ người Mỹ.

Các nạn nhân ở Mỹ thường bị lừa chuyển tiền đến các trang web và ứng dụng tiền điện tử giả mạo, và số tiền này sẽ được các băng nhóm lừa đảo “rửa” ở nước ngoài.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, lực lượng đặc nhiệm sẽ nhắm mục tiêu vào những cơ sở hạ tầng tại Mỹ góp phần tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ internet và tài khoản mạng xã hội được kẻ lừa đảo sử dụng. Lực lượng này cũng sẽ hợp tác với các công ty Mỹ để cắt đứt quyền truy cập với các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài.

Chiến dịch có sự tham gia của Cục Hình sự Bộ Tư pháp Mỹ, cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Mật vụ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng đặc nhiệm đã tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và công bố thủ tục để trả lại 80 triệu USD cho các nạn nhân.

Cả Mỹ và Trung Quốc đã gây áp lực buộc các quốc gia nơi có băng nhóm lừa đảo hoạt động phải trấn áp những đường dây này, vì công dân của hai nước đều bị nhắm mục tiêu.

Đầu tuần này, Thái Lan đã dẫn độ theo yêu cầu của Bắc Kinh một công dân Campuchia gốc Hoa bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Tháng trước, chủ tịch tập đoàn Prince Group của Campuchia đã bị Mỹ buộc tội điều hành một "đế chế lừa đảo trực tuyến rộng lớn".