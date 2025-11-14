Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo qua mạng

Minh Hạnh

TPO - Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo mới, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu đầu tư tiền điện tử của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại châu Á.

image.jpg
(Ảnh: Bloomberg)

Theo Bloomberg, lực lượng đặc nhiệm này được thành lập để điều tra và khởi tố những vụ án lừa đảo, ước tính đang trục lợi gần 10 tỷ USD mỗi năm từ người Mỹ.

Các nạn nhân ở Mỹ thường bị lừa chuyển tiền đến các trang web và ứng dụng tiền điện tử giả mạo, và số tiền này sẽ được các băng nhóm lừa đảo “rửa” ở nước ngoài.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, lực lượng đặc nhiệm sẽ nhắm mục tiêu vào những cơ sở hạ tầng tại Mỹ góp phần tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ internet và tài khoản mạng xã hội được kẻ lừa đảo sử dụng. Lực lượng này cũng sẽ hợp tác với các công ty Mỹ để cắt đứt quyền truy cập với các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài.

Chiến dịch có sự tham gia của Cục Hình sự Bộ Tư pháp Mỹ, cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Mật vụ.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng đặc nhiệm đã tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và công bố thủ tục để trả lại 80 triệu USD cho các nạn nhân.

Cả Mỹ và Trung Quốc đã gây áp lực buộc các quốc gia nơi có băng nhóm lừa đảo hoạt động phải trấn áp những đường dây này, vì công dân của hai nước đều bị nhắm mục tiêu.

Đầu tuần này, Thái Lan đã dẫn độ theo yêu cầu của Bắc Kinh một công dân Campuchia gốc Hoa bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Tháng trước, chủ tịch tập đoàn Prince Group của Campuchia đã bị Mỹ buộc tội điều hành một "đế chế lừa đảo trực tuyến rộng lớn".

Minh Hạnh
Bloomberg
#Mỹ #FBI #Bộ Tư pháp Mỹ #lừa đảo trực tuyến #lừa đảo qua mạng #Campuchia #Myanmar #tội phạm mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục