Chính phủ Mỹ: 'Cái bắt tay miễn cưỡng' giữa hai đảng khép lại đợt đóng cửa dài nhất lịch sử

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành quyết định chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, tái khởi động chương trình hỗ trợ lương thực, trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và khôi phục hệ thống kiểm soát không lưu đang bị đình trệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua dự luật ngân sách đêm 12/11. (Ảnh: Reuters)

Vài giờ trước đó, Hạ viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ đến ngày 30/1/2026, với tỷ lệ 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống. Sáu nghị sĩ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ cùng phe Cộng hòa, trong khi hai nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối dự luật này.

Chính phủ liên bang đã đóng cửa vào ngày 1/10 do tranh cãi liên quan đến khoản tín dụng thuế y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), mà đảng Dân chủ đang tìm cách gia hạn sang năm sau.

Sau nhiều tuần đối đầu gay gắt, và khi tình trạng sa thải nhân viên liên bang và hủy chuyến bay ngày càng gia tăng, 8 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã đổi ý và bỏ phiếu ủng hộ phe Cộng hòa hôm 10/11 để mở cửa lại chính phủ.

Nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nổi tiếng đã lên án các đồng nghiệp của mình vì đã đứng về phía “phe cực đoan” ở cả hai viện. “Chúng ta đã chứng kiến ​​sự đầu hàng và phản bội người lao động Mỹ. Người dân Mỹ cần nhiều hơn từ các nhà lãnh đạo của họ”, Thống đốc California Gavin Newsom viết trên mạng xã hội X.

Nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận ​​đã bảo vệ hành động của mình, lập luận rằng việc sa thải nhân sự đang gây tổn hại đến người dân Mỹ. "Kéo dài thời gian đóng cửa sẽ chẳng mang lại kết quả gì", Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen nói.

Trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, Hạ nghị sĩ Marie Gluesenkamp Perez (đảng Dân chủ), cho biết "cuộc chiến ngăn chặn tình trạng phí bảo hiểm y tế tăng cao sẽ không thể giành chiến thắng bằng cách bắt người dân Mỹ nghèo đói làm con tin".

Với việc chính phủ mở cửa, các nhân viên liên bang sẽ quay trở lại làm việc bắt đầu từ ngày 13/11 (giờ địa phương).

"Chúng ta không bao giờ được phép để điều này xảy ra nữa", ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục khi ký thông qua dự luật, đồng thời chỉ trích đảng Dân chủ. "Đây không phải là cách điều hành đất nước”.

Đợt đóng cửa chính phủ kết thúc mang lại hy vọng rằng các dịch vụ thiết yếu cho du lịch hàng không nói riêng sẽ có thời gian để phục hồi, khi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn chỉ còn cách hai tuần nữa. Việc khôi phục viện trợ lương thực cho hàng triệu gia đình cũng có thể giúp các gia đình có kinh phí để chi tiêu, khi mùa mua sắm Giáng sinh đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc dữ liệu về nền kinh tế Mỹ từ các cơ quan thống kê quan trọng sẽ được khôi phục trong những ngày tới. Việc thiếu dữ liệu đã khiến các nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và các hộ gia đình gần như “mù thông tin” về tình hình thị trường việc làm, quỹ đạo lạm phát, tốc độ chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế nói chung.

Tuy nhiên, một số khoảng trống dữ liệu có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn, khi Nhà Trắng cho biết báo cáo việc làm và chỉ số giá tiêu dùng của tháng 10 có thể sẽ không bao giờ được công bố.