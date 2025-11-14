Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine nói lý do Nga muốn chiến thắng ở Pokrovsk

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Pokrovsk (thuộc Donetsk) vẫn "rất khó khăn", nhưng bất kỳ quyết định nào về khả năng rút quân đều sẽ do các chỉ huy quân sự đưa ra trên thực địa.

Hãng tin Bloomberg ngày 13/11 trích dẫn phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky về tình hình mặt trận Pokrovsk - mặt trận “nóng” nhất trên tiền tuyến ở thời điểm hiện tại. Ông cho biết: “Chúng tôi không ép buộc các binh sĩ phải đổ máu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ, đặc biệt là các chỉ huy đang ở đó. Nếu không, thiệt hại sẽ là quá lớn. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là những binh sĩ của mình”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin đồn cho rằng, các chỉ huy quân đội Ukraine đang ngăn không cho binh sĩ ở Pokrovsk đầu hàng.

Theo ông Zelensky, Nga tìm kiếm chiến thắng ở Pokrovsk để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine nên rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbass.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine sẽ không từ bỏ mặt trận này. “Không ai có thể đảm bảo rằng nếu họ giành được thị trấn này hay thị trấn kia, họ sẽ không tiến xa hơn”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine nói thêm, rằng Nga "không có nhiều sức mạnh" và đang tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine nhằm buộc nước này phải khuất phục trước mùa xuân. “Họ biết rằng khi lá bài năng lượng biến mất, họ sẽ không còn lá bài nào khác”, ông nói.

Cũng trong ngày 13/11, Tổng thống Zelensky đã đến thăm tỉnh Zaporizhzhia để gặp gỡ các binh sĩ Ukraine đang hoạt động tại khu vực này.

Ông Zelensky đã nghe báo cáo về hoạt động chiến đấu và sự gia tăng các cuộc tấn công gần đây của Nga, bao gồm cả những nỗ lực vượt qua các công sự của Ukraine bằng cách khai thác địa hình.

e80092aac9e6028e6322021e1dd51b75.jpg
34fc6a3fa71b8c705aec2d4a0ce71111-1.jpg
Hình ảnh chuyến thăm Zaporizhzhia của ông Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Tổng thống Ukraine đã thị sát sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 65 Velykyi Luh, một phần của Quân đoàn 17, đơn vị bảo vệ mặt trận Orikhiv. Tư lệnh Lữ đoàn Volodymyr Polishchuk đã báo cáo tóm tắt cho ông Zelensky về tình hình tác chiến, hoạt động và tổn thất của Nga.

Cuộc thảo luận với các chỉ huy tiểu đoàn tập trung vào các biện pháp tăng cường mặt trận Orikhiv, bao gồm điều động nhân sự, xe bọc thép hạng nhẹ, vũ khí và hệ thống tác chiến điện tử.

Các quan chức cũng thảo luận về việc mở rộng những đơn vị sơ tán bằng máy bay không người lái và robot, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống robot mặt đất của lữ đoàn để sơ tán người thương vong.

Ngày 11/11, Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine tuyên bố đã rút quân khỏi các vị trí gần 5 khu định cư ở Zaporizhzhia do các cuộc tấn công tăng cường của Nga.

Ngày 12/11, quân đội Ukraine đã rút khỏi Rivnopillia ở tỉnh Zaporizhzhia.

Ngày 13/11, các nhà phân tích từ DeepState xác nhận lực lượng Nga đã kiểm soát Yablukove, cũng thuộc tỉnh Zaporizhzhia, và đạt được những lợi thế chiến thuật ở một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #mặt trận Donetsk #Tổng thống Ukraine #quân đội Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục