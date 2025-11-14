Tổng thống Ukraine nói lý do Nga muốn chiến thắng ở Pokrovsk

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Pokrovsk (thuộc Donetsk) vẫn "rất khó khăn", nhưng bất kỳ quyết định nào về khả năng rút quân đều sẽ do các chỉ huy quân sự đưa ra trên thực địa.

Hãng tin Bloomberg ngày 13/11 trích dẫn phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky về tình hình mặt trận Pokrovsk - mặt trận “nóng” nhất trên tiền tuyến ở thời điểm hiện tại. Ông cho biết: “Chúng tôi không ép buộc các binh sĩ phải đổ máu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ, đặc biệt là các chỉ huy đang ở đó. Nếu không, thiệt hại sẽ là quá lớn. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là những binh sĩ của mình”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin đồn cho rằng, các chỉ huy quân đội Ukraine đang ngăn không cho binh sĩ ở Pokrovsk đầu hàng.

Theo ông Zelensky, Nga tìm kiếm chiến thắng ở Pokrovsk để thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine nên rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbass.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine sẽ không từ bỏ mặt trận này. “Không ai có thể đảm bảo rằng nếu họ giành được thị trấn này hay thị trấn kia, họ sẽ không tiến xa hơn”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine nói thêm, rằng Nga "không có nhiều sức mạnh" và đang tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine nhằm buộc nước này phải khuất phục trước mùa xuân. “Họ biết rằng khi lá bài năng lượng biến mất, họ sẽ không còn lá bài nào khác”, ông nói.

Cũng trong ngày 13/11, Tổng thống Zelensky đã đến thăm tỉnh Zaporizhzhia để gặp gỡ các binh sĩ Ukraine đang hoạt động tại khu vực này.

Ông Zelensky đã nghe báo cáo về hoạt động chiến đấu và sự gia tăng các cuộc tấn công gần đây của Nga, bao gồm cả những nỗ lực vượt qua các công sự của Ukraine bằng cách khai thác địa hình.

Hình ảnh chuyến thăm Zaporizhzhia của ông Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Tổng thống Ukraine đã thị sát sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 65 Velykyi Luh, một phần của Quân đoàn 17, đơn vị bảo vệ mặt trận Orikhiv. Tư lệnh Lữ đoàn Volodymyr Polishchuk đã báo cáo tóm tắt cho ông Zelensky về tình hình tác chiến, hoạt động và tổn thất của Nga.

Cuộc thảo luận với các chỉ huy tiểu đoàn tập trung vào các biện pháp tăng cường mặt trận Orikhiv, bao gồm điều động nhân sự, xe bọc thép hạng nhẹ, vũ khí và hệ thống tác chiến điện tử.

Các quan chức cũng thảo luận về việc mở rộng những đơn vị sơ tán bằng máy bay không người lái và robot, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống robot mặt đất của lữ đoàn để sơ tán người thương vong.