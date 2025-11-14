Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thị sát mặt trận trọng yếu Pokrovsk, bác tin đồn bị Nga bao vây

Minh Hạnh

TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, việc ổn định tình hình trên mặt trận Pokrovsk - Myrnohrad sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ huy quân sự và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

130406408-a112f2838098f2fd7a70a.jpg
Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Facebook hôm 13/11, Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết ông đã đến mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk và trao đổi với các chỉ huy.

"Pokrovsk vẫn là mặt trận chính, tập trung các cuộc tấn công của đối phương. Một phần đáng kể lực lượng Nga ở Ukraine đang tập kết tại đây. Đặc biệt, đối phương đang cố gắng lợi dụng tình hình thời tiết”, ông Syrskyi viết.

Theo ông, nhiệm vụ trước mắt của lực lượng Ukraine là từng bước bảo vệ các khu vực được chỉ định và bảo vệ những tuyến đường tiếp tế hiện có. Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng đang tổ chức các tuyến hậu cần bổ sung để đảm bảo lực lượng phòng thủ được tiếp tế kịp thời và việc sơ tán thương binh không bị gián đoạn.

Tổng tư lệnh cho biết, giao tranh đang liên tục diễn ra trên các tuyến đường dẫn vào Pokrovsk và trong khu vực đô thị. Quân đội Ukraine đã và đang thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn quân đội Nga di chuyển và củng cố vị trí. Việc tìm kiếm và loại bỏ quân đội Nga cũng đang diễn ra trên mặt trận Ocheretyne liền kề.

“Nga chưa kiểm soát Pokrovsk hay bao vây lực lượng Ukraine. Giao tranh vẫn tiếp diễn”, ông Syrskyi nói.

Trong khi đó, các nguồn tin từ quân nhân Ukraine tại mặt trận Pokrovsk nói với Pravda, rằng quân đội Nga đã tiến vào Pokrovsk từ ngày 6/11 bằng xe máy và xe bán tải, đồng thời triển khai súng cối trong thành phố.

Các nguồn tin cho biết, những nỗ lực của các đơn vị lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhằm chiếm lại Pokrovsk đã bị trì hoãn và không làm thay đổi cán cân lực lượng trong thành phố.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Donetsk #Pokrovsk

