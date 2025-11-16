Ukraine liên tục rút quân ở mặt trận Zaporizhzhia trước sức ép tấn công của Nga

TPO - Sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt, quân đội Ukraine xác nhận đã rút khỏi làng Novovasylivske ở tỉnh Zaporizhzhia để chuyển đến "các tuyến phòng thủ vững chắc hơn".

(Ảnh: Tass)

Hãng tin Pravda ngày 15/11 cho biết, tại tỉnh Zaporizhzhia và phía nam tỉnh Dnipropetrovsk, quân đội Nga không giảm cường độ tấn công. Họ liên tục tập kích các vị trí của Ukraine và tìm cách xâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ đối phương.

Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine xác nhận: “Sau khi tập hợp lại đội hình chiến đấu và bố trí lại tuyến liên lạc để bảo toàn tính mạng của quân nhân Ukraine, các đơn vị của chúng tôi đã được lệnh rút khỏi khu định cư Novovasylivske để chuyển đến các tuyến phòng thủ vững chắc hơn”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Yablokovo ở Zaporizhzhia sau các đợt tấn công quyết liệt.

Trước đó, ngày 12/11, Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine báo cáo rằng lực lượng nước này đã rút khỏi làng Rivnopillia ở tỉnh Zaporizhzhia. Blog quân sự DeepState cho biết, quân đội Nga đang lấy đà tiến về thành phố Huliaipole ở tỉnh Zaporizhzhia từ phía bắc sau khi giành được làng Rivnopillia.