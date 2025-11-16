Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ukraine liên tục rút quân ở mặt trận Zaporizhzhia trước sức ép tấn công của Nga

Minh Hạnh

TPO - Sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt, quân đội Ukraine xác nhận đã rút khỏi làng Novovasylivske ở tỉnh Zaporizhzhia để chuyển đến "các tuyến phòng thủ vững chắc hơn".

1458371.jpg
(Ảnh: Tass)

Hãng tin Pravda ngày 15/11 cho biết, tại tỉnh Zaporizhzhia và phía nam tỉnh Dnipropetrovsk, quân đội Nga không giảm cường độ tấn công. Họ liên tục tập kích các vị trí của Ukraine và tìm cách xâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ đối phương.

Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine xác nhận: “Sau khi tập hợp lại đội hình chiến đấu và bố trí lại tuyến liên lạc để bảo toàn tính mạng của quân nhân Ukraine, các đơn vị của chúng tôi đã được lệnh rút khỏi khu định cư Novovasylivske để chuyển đến các tuyến phòng thủ vững chắc hơn”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Yablokovo ở Zaporizhzhia sau các đợt tấn công quyết liệt.

Trước đó, ngày 12/11, Lực lượng Phòng vệ miền nam Ukraine báo cáo rằng lực lượng nước này đã rút khỏi làng Rivnopillia ở tỉnh Zaporizhzhia. Blog quân sự DeepState cho biết, quân đội Nga đang lấy đà tiến về thành phố Huliaipole ở tỉnh Zaporizhzhia từ phía bắc sau khi giành được làng Rivnopillia.

Ngày 15/11, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tổng cộng đã có 265 cuộc giao tranh được ghi nhận trên chiến trường trong ngày qua. Mặt trận Pokrovsk (thuộc Donetsk) là nơi giao tranh quyết liệt nhất, với 107 cuộc tấn công được ghi nhận.

Cùng ngày, lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng 3 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal và 135 máy bay không người lái.

Hai tên lửa và 91 máy bay không người lái đã bị đánh chặn hoặc gây nhiễu. Một tên lửa và 41 máy bay không người lái đã bắn trúng nhiều địa điểm.

Quân đội Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Minh Hạnh
Pravda, Tass
#Nga #Ukraine #Zaporizhzhia #mặt trận Donetsk #xung đột Nga - Ukraine

