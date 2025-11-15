Người Mỹ lo ngại lạm phát, Tổng thống Donald Trump quyết định miễn thuế với thịt bò, cà phê

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dỡ bỏ thuế quan đối với hơn 200 loại thực phẩm, bao gồm các mặt hàng thiết yếu như cà phê, thịt bò, chuối và nước cam, trước sự lo ngại ngày càng tăng của người tiêu dùng Mỹ về giá cả.

(Ảnh: Reuters)

Trong thông báo về sắc lệnh, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã quyết định một số mặt hàng thực phẩm có thể được miễn trừ vì chúng không được trồng hoặc chế biến tại Mỹ.

Danh sách miễn thuế bao gồm các sản phẩm mà người tiêu dùng Mỹ thường mua, từ cam, thịt bò, cà phê, chuối, ớt bột đến cacao, phân bón và thậm chí cả bánh thánh.

Nhiều mặt hàng trong số đó đã chứng kiến ​​mức tăng giá hai chữ số so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Chỉ số Giá Tiêu dùng trong tháng 9, giá thịt bò xay đã tăng hơn gần 13%, và bít tết có giá cao hơn gần 17% so với một năm trước.

Mặc dù Mỹ là nước sản xuất thịt bò lớn, nhưng tình trạng thiếu hụt gia súc dai dẳng trong những năm gần đây đã khiến giá thịt bò duy trì ở mức cao.

Giá chuối tăng khoảng 7%, trong khi giá cà chua tăng 1%. Tổng chi phí thực phẩm tiêu thụ tại nhà đã tăng 2,7% trong tháng 9.

Việc miễn thuế đã nhận được sự khen ngợi từ nhiều nhóm ngành, trong khi một số ngành lại bày tỏ sự thất vọng khi sản phẩm của họ bị loại khỏi danh sách.

"Hành động hôm nay sẽ giúp ích cho người tiêu dùng, những người hy vọng tách cà phê buổi sáng của họ sẽ trở nên hợp túi tiền hơn”, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm FMI Leslie Sarasin cho biết trong một tuyên bố.

Lệnh miễn trừ thuế quan mới đánh dấu một sự đảo ngược mạnh mẽ của Tổng thống Trump, vì từ trước đến nay ông vẫn khẳng định rằng các mức thuế nhập khẩu toàn diện mà ông áp đặt hồi đầu năm nay không thúc đẩy lạm phát.

"Trong một số trường hợp, thì có thể", ông Trump nói về thuế quan khi được hỏi về động thái này trên chuyên cơ Không lực Một vào tối 14/11. Nhưng ông khẳng định rằng nhìn chung, Mỹ "hầu như không có lạm phát".

Ông Trump cũng nói với các phóng viên, rằng ông sẽ chi 2.000 đô la cho người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình. Khoản tiền này sẽ được trích từ doanh thu thuế quan vào thời điểm nào đó trong năm tới. "Thuế quan cho phép chúng tôi chia cổ tức nếu chúng tôi muốn làm điều đó. Chúng tôi sẽ chia cổ tức và chúng tôi cũng đang giảm nợ", ông nói.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã công bố các thỏa thuận thương mại khung hôm 13/11, mà sau khi hoàn tất, sẽ xóa bỏ thuế quan đối với một số loại thực phẩm và hàng nhập khẩu khác từ Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador.