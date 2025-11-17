Trung Quốc ra tuyên bố cứng rắn, Nhật Bản có động thái xoa dịu

TPO - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không có kế hoạch gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Nam Phi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết, những bình luận của Thủ tướng Nhật Bản về Đài Loan đã gây tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Nhật. Do đó, Nhật Bản “nên rút lại những phát biểu của mình”, bà Mao nhấn mạnh.

Tokyo hiện chưa bình luận về thông tin này.

Nhưng theo Reuters, chính quyền Nhật Bản ngày 17/11 đã có động thái xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc. Cụ thể, ông Masaaki Kanai - Vụ trưởng Vụ Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc - Liu Jinsong - tại Bắc Kinh trong tuần này.

Ông Kanai được cho là sẽ giải thích rằng bình luận của bà Takaichi không báo hiệu sự thay đổi trong chính sách an ninh của Nhật Bản, do đó Tokyo kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động làm tổn hại thêm mối quan hệ.

Đài Loan (Trung Quốc) nằm cách các đảo cực tây của Nhật Bản hơn 110 km, gần các tuyến đường biển quan trọng vận chuyển dầu khí cho Tokyo. Nhật Bản cũng là nơi tập trung sức mạnh quân sự lớn nhất của Mỹ bên ngoài lãnh thổ nước này.

"Nhiều kênh liên lạc đang được mở", đại diện chính quyền Nhật Bản phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kanai.

Vị đại diện này nói thêm, rằng cảnh báo du lịch của Trung Quốc "không phù hợp với định hướng chung là thúc đẩy mối quan hệ chiến lược, cùng có lợi". "Chúng tôi đã kiên quyết yêu cầu phía Trung Quốc thực hiện các bước đi phù hợp”, trích tuyên bố.

Tuy nhiên, theo ông Kenji Minemura - nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon, căng thẳng có thể kéo dài trong nhiều tháng. "Trung Quốc biết rằng bà Takaichi không thể rút lại bình luận của mình, vì vậy lời kêu gọi của họ không phải là để đạt được một giải pháp, mà là để tăng áp lực lên Nhật Bản", ông nói.