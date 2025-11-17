Ukraine nói Nga đang 'giả vờ' kiểm soát Kupiansk dù bị cắt đứt tiếp tế

TPO - Phần lớn thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine, trong khi các đơn vị Nga ở khu vực phía bắc đã bị cắt đứt nguồn tiếp tế trên bộ, quân đội Ukraine tuyên bố.

Lực lượng Liên hợp Ukraine ngày 16/11 cho biết, quân đội Nga tại Kupiansk đã được yêu cầu tạo ra ảo giác rằng họ kiểm soát thành phố bằng cách vẫy cờ Nga ở những nơi có các đơn vị của họ hiện diện.

“Lực lượng Nga đã bắt đầu gắn cờ Nga vào các gói hàng tiếp tế cho quân đội, sau đó thả xuống thành phố bằng máy bay không người lái”, thông báo của Lực lượng Liên hợp Ukraine nêu rõ. “Bất chấp những tuyên bố của giới chức Nga về việc ‘bao vây’ Kupiansk và lực lượng Ukraine tại đó, phần lớn thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine, trong khi các đơn vị Nga ở khu vực phía bắc bị cắt đứt nguồn tiếp tế trên bộ”.

Trước đó, ngày 11/11, ông Viktor Trehubov - Trưởng phòng Truyền thông của Lực lượng Liên hợp, cho biết quân đội Nga đang cố gắng giữ vững các vị trí ở khu vực phía bắc Kupiansk, trong khi các đơn vị Ukraine đang tích cực phản công, buộc lực lượng Nga phải rời khỏi các công sự.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Vị trí Kupiansk. (Đồ họa: BBC)

Với quân số nhỏ hơn Nga, Ukraine đang phải vật lộn với việc củng cố phòng thủ ở khu vực Donetsk trong khi vẫn giữ vững phần còn lại của phòng tuyến trước các cuộc tấn công dữ dội bằng pháo binh và máy bay không người lái từ các đơn vị Nga có tính cơ động cao.

Ngày 16/11, Nga cho biết quân đội nước này đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ ở tỉnh Zaporizhzhia.

Theo bản đồ chiến trường, kể từ khi tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk hồi cuối tháng 6, lực lượng Nga đã tích cực tấn công tại đây và tỉnh Zaporizhzhia lân cận. Ước tính, lực lượng Nga đã tiến thêm ít nhất 30 km trong 6 tuần qua.

Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành được Rivnopillya, khiến thị trấn Huliaipole ở phía nam có nguy cơ bị bao vây trong thế gọng kìm của Nga. Cùng lúc đó, lực lượng Nga cũng tuyên bố giành được Mala Tokmachka.

Ukraine chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Tuần trước, vị tướng hàng đầu của Ukraine thừa nhận giao tranh đã trở nên tồi tệ hơn trên một số khu vực của mặt trận Zaporizhzhia, bao gồm cả khu vực xung quanh thị trấn Huliaipole. Quân đội Kiev cũng đã phải rút lui khỏi một số ngôi làng.

Nga tuyên bố đã sáp nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia trong các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận. Mátxcơva cho biết họ kiểm soát khoảng 75% vùng Zaporizhzhia, nghĩa là Ukraine vẫn nắm giữ khoảng 7.000 km2 ở đó, bao gồm thành phố Zaporizhzhia, nơi có dân số trước xung đột là hơn 700.000 người.