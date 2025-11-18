Nga - Mỹ thảo luận về việc trao đổi tù nhân

TPO - Nga và Mỹ đã thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Kirill Dmitriev - nói với tờ Axios trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 18/11.

“Tôi đã gặp một số quan chức Mỹ và các thành viên trong đội ngũ trợ lý của Tổng thống Donald Trump về một số vấn đề mang tính nhân đạo, chẳng hạn như khả năng trao đổi tù nhân”, Axios dẫn lời ông Dmitriev cho biết.

Theo một nguồn tin, ông Dmitriev đã thảo luận về ý tưởng này với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và các quan chức chính quyền khác.

Một quan chức Mỹ đã xác nhận tuyên bố của ông Dmitriev, cho biết phía Mỹ đã tiếp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên, quan chức này cảnh báo sẽ chưa có gì xảy ra ngay lập tức.

Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đàm phán thành công về việc trả tự do cho Marc Fogel - một giáo viên Mỹ và cựu nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva, cùng nữ diễn viên ballet người Mỹ gốc Nga Ksenia Karelina.

Tháng 8/2024, Mỹ và Nga đã thực hiện cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, với 24 tù nhân được trả tự do, bao gồm nhà báo Mỹ Evan Gershkovich và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan.

Nga hy vọng một cuộc trao đổi tù nhân mới với Mỹ sẽ thể hiện thiện chí và tạo dựng thêm lòng tin giữa hai nước.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.