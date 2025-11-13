Nga hy vọng Mỹ không làm tình hình Ukraine leo thang

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, rằng ông hy vọng Washington sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Nga nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã ủng hộ đối thoại với Nga, tìm cách hiểu đầy đủ lập trường của Mátxcơva về vấn đề Ukraine và “thể hiện cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững”.

“Chúng tôi trông đợi vào lẽ thường, hy vọng rằng lập trường đó sẽ được duy trì ở Washington và họ sẽ kiềm chế không thực hiện các hành động có thể khiến xung đột leo thang lên cấp độ mới”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lavrov.

Những phát biểu này được trích từ cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Lavrov với nhật báo Corriere della Sera của Ý, nhưng TASS cho biết tờ báo Ý đã từ chối đăng tải.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Trump thừa nhận một trong những nguyên nhân khiến Nga hành động ở Ukraine là việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng và triển khai cơ sở hạ tầng quân sự sát biên giới Nga.

“Về bản chất, đó chính là điều mà Tổng thống Vladimir Putin và nước Nga đã cảnh báo trong suốt 20 năm qua”, ông Lavrov nói.

Ông Trump và ông Putin có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska vào tháng 8. Ngoại trưởng Lavrov có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio hôm ngày 20/10 để bàn về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh mới, sau khi ông Trump nói đến ý tưởng này trong cuộc điện đàm với ông Putin.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ sau đó tuyên bố hủy lịch gặp. Quan điểm của ông Trump là hai bên ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine, giữ nguyên vị trí hiện tại, trong khi Mátxcơva muốn Kiev nhượng thêm lãnh thổ.

Trong phát biểu được TASS đăng tải, ông Lavrov cho rằng châu Âu đang cố tình phá hoại nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được hòa bình.

“Châu Âu đang phá hoại mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình, từ chối tiếp xúc trực tiếp với Mátxcơva. Họ liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới, khiến chính nền kinh tế của họ thiệt hại nặng hơn. Họ công khai chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn mới ở châu Âu chống lại Nga”, ông nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng nối lại liên lạc với châu Âu “khi cơn cuồng chống Nga này qua đi - không thể gọi đó bằng cách nào khác”.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng Nga đang tiến hành “chiến tranh hỗn hợp” nhằm vào châu Âu và tuyên bố sẽ đáp trả.

Tháng trước, các nước ủng hộ Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga và đang bàn bạc về các phương án tăng hỗ trợ tài chính cho Kiev, bằng cách vay thêm tiền hoặc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa.