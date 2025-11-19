Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Cựu phó thủ tướng Ukraine bị bắt trong vụ án tham nhũng quy mô lớn

Minh Hạnh

TPO - Tòa án Chống tham nhũng Tối cao của Ukraine đã ra lệnh bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Oleksii Chernyshov, với số tiền bảo lãnh lên tới 1,2 triệu USD.

image-32.jpg
Cựu Phó Thủ tướng Oleksii Chernyshov. (Ảnh: Kyiv Independent)

Ông Chernyshov không trả lời yêu cầu bình luận. Các luật sư bào chữa của ông đã phủ nhận các cáo buộc sai phạm.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã cáo buộc ông Chernyshov làm giàu bất chính trong một vụ án tham nhũng liên quan đến công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom.

Bảy nghi phạm khác cũng đã bị buộc tội. Trong đó, Timur Mindich - một cộng sự thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky - được cho là người cầm đầu.

Theo đoạn băng ghi âm được NABU công bố, những người tham gia vào đường dây tham nhũng bị cáo buộc đã đưa cho ông Chernyshov 1,2 triệu USD và 100.000 euro.

Ông Chernyshov đã dùng số tiền này để xây dựng nhiều căn biệt thự cao cấp gần Kiev. Dự án báo chí điều tra Bihus.info tiết lộ những biệt thự do ông Chernyshov xây dựng là dành cho cá nhân ông, cho ông Mindich và lãnh đạo đất nước. Văn phòng Tổng thống Ukraine từ chối bình luận về thông tin này.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Chernyshov phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.

Hồi tháng 6, ông Chernyshov đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ trong một vụ án khác. Ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 2,9 triệu USD vào tháng 7.

Kể từ khi ông Zelensky đắc cử tổng thống vào năm 2019, ông Chernyshov đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong chính phủ, bao gồm: Bộ trưởng Bộ Cộng đồng và Phát triển Khu vực, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Naftogaz...

Minh Hạnh
Pravda, Kyiv Independent
#Ukraine #tham nhũng #nhận hối lộ #cựu Phó Thủ tướng Oleksii Chernyshov

