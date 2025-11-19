Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp khó giúp Ukraine thay đổi cục diện cuộc xung đột

Quỳnh Như

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc Ukraine mua máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Hôm thứ Hai (17/11), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thỏa thuận về việc Kiev sẽ mua 100 máy bay chiến đấu Rafale trong 10 năm tới. Hai bên chưa công bố chi tiết về thời gian chuyển giao cũng như cơ chế tài chính của thương vụ.

Thỏa thuận sơ bộ cũng bao gồm kế hoạch mua tám hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ mới hiện đang được phát triển, đạn dẫn đường chính xác AASM Hammer, máy bay không người lái và radar do Pháp sản xuất.

mb.jpg
Máy bay chiến đấu Dassault Rafale. Ảnh: Getty Images

Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Dù Pháp bán loại máy bay chiến đấu nào cho Kiev, điều đó cũng sẽ không thay đổi được tình hình trên mặt trận hay cục diện chiến trường".

Rafale hiện là máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến nhất của Pháp, ước tính có giá khoảng 100 triệu euro (116 triệu USD) mỗi chiếc. Việc cung cấp 100 máy bay hoàn chỉnh có thể tiêu tốn tới 15 tỷ euro.

Hiện vẫn chưa rõ Ukraine sẽ chi trả cho lô vũ khí này như thế nào. Tuy nhiên, theo các nguồn tin mở, Kiev được cho là đang thúc đẩy đề xuất để các nhà tài trợ phương Tây cho vay 140 tỷ euro (162 tỷ USD) được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga.

Rafale là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ do Dassault Aviation phát triển. Chúng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, từ chiếm ưu thế trên không đến tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, trinh sát và răn đe hạt nhân.

Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, bao gồm radar mảng pha chủ động AESA, hệ thống tác chiến điện tử và khả năng cơ động cao, khiến nó trở thành một trong những máy bay chiến đấu hiện đại hiệu quả nhất ở châu Âu.

Rafale có chiều dài khoảng 15 m; sải cánh dài 11 m và chiều cao 5,34 m. Máy bay có trọng lượng rỗng 10,6 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 24,5 tấn. Tiêm kích này có thể bay với vận tốc tối đa lên tới 2.200 km/h, tầm hoạt động 1.850 km và trần bay khoảng 16.000 m.

Quỳnh Như
RT
