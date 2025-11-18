Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hé lộ 'thỏa thuận lịch sử' giữa Pháp và Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Ukraine và Pháp đã ký thỏa thuận về việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng cho Kiev, trong đó có đề cập đến việc mua 100 máy bay chiến đấu Rafale.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hôm thứ Hai (17/11) cho biết, Ukraine và Pháp đã ký thỏa thuận về việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng cho Kiev.

"Hôm nay đánh dấu thời khắc quan trọng, mang tính lịch sử đối với Pháp và Ukraine. Cùng với Tổng thống Emmanuel Macron, chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác trong việc mua sắm thiết bị quốc phòng cho Ukraine", ông nói.

tt.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký thỏa thuận hợp tác.

Theo ông Zelensky, thỏa thuận này cho phép Ukraine mua thiết bị quân sự từ cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng của Pháp, bao gồm 100 máy bay Rafale F4 vào năm 2035 cho không quân, hệ thống phòng không SAMP-T, radar cho hệ thống phòng không, tên lửa không đối không và bom dẫn dường.

Ngoài ra, hai nước cũng sẽ triển khai một loạt dự án hợp tác công nghiệp quốc phòng trong năm nay, tập trung vào sản xuất máy bay không người lái đánh chặn, phát triển các công nghệ và linh kiện quan trọng có thể tích hợp vào máy bay không người lái của Ukraine.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp và Ukraine đã khởi động chương trình hợp tác kéo dài 10 năm về mua sắm, phát triển và sản xuất máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và bom dẫn đường.

Ông cũng cho biết, Pháp đang nâng cấp hệ thống phòng không SAMP-T và Ukraine sẽ là quốc gia đầu tiên được tiếp nhận phiên bản cải tiến này.

Rafale là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ do Dassault Aviation phát triển. Chúng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, từ chiếm ưu thế trên không đến tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, trinh sát và răn đe hạt nhân.

Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, bao gồm radar mảng pha chủ động AESA, hệ thống tác chiến điện tử và khả năng cơ động cao, khiến nó trở thành một trong những máy bay chiến đấu hiện đại hiệu quả nhất ở châu Âu.

Rafale có chiều dài khoảng 15 m; sải cánh dài 11 m và chiều cao 5,34 m. Máy bay có trọng lượng rỗng 10,6 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 24,5 tấn. Tiêm kích này có thể bay với vận tốc tối đa lên tới 2.200 km/h, tầm hoạt động 1.850 km và trần bay khoảng 16.000 m.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Pháp #quốc phòng #Rafale #hợp tác #thỏa thuận vũ khí #máy bay chiến đấu #hệ thống phòng không

