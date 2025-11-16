Tình báo Ukraine nói Nga phát triển bom dẫn đường có tầm hoạt động 400 km

TPO - Tình báo Ukraine cho biết, Nga đã và đang phát triển các phiên bản bom dẫn đường có khả năng bay xa tới 400 km, cho phép lực lượng không quân nước này tấn công nhiều thành phố của Ukraine hơn mà không cần sử dụng tên lửa.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, tiết lộ, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom mới có tầm hoạt động lên đến 200 km. Moscow dự kiến ​​sản xuất khoảng 500 quả bom như vậy vào cuối năm nay. Ngoài ra, Nga đang nghiên cứu các cải tiến, giúp những quả bom này bay xa tới 400 km, cho phép tấn công nhiều thành phố của Ukraine mà không cần sử dụng tên lửa.

Theo ông Vadym Skibitskyi, trong năm 2025, Nga có kế hoạch sản xuất tới 120.000 quả bom dẫn đường trên không. Ông cho biết lực lượng Nga phóng từ 200 đến 250 quả bom lượn mỗi ngày, cao hơn mức trung bình 170 quả/ngày hồi tháng 10.

"Ukraine có thể bắn hạ chúng, nhưng số lượng bom hàng không được sản xuất tại Nga là rất lớn. Đây là mối đe dọa và điều này đòi hỏi chúng ta phải có phản ứng thích hợp", Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine lưu ý.

Các loại bom dẫn đường khi được trang bị thêm cánh và động cơ sẽ cho phép bay xa hàng chục km. Tầm hoạt động trước đây của những loại bom này ước tính khoảng 90 km, nhưng những cải tiến mới đã vượt xa con số đó. Tuy chi phí sản xuất thấp hơn tên lửa, nhưng chúng vẫn mang theo hàng trăm kg thuốc nổ, đủ sức phá hủy công sự và nhiều công trình kiên cố.

Loại vũ khí này đã được Nga sử dụng dày đặc tại Kharkiv, Kherson và từ tháng 10 tiếp tục xuất hiện ở Mykolaiv, Poltava và Odessa - cho thấy tầm hoạt động ngày càng mở rộng.

Ngoài bom dẫn đường, Phó giám đốc của DIU cũng nhận định Nga đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất máy bay không người lái (UAV), cho phép gia tăng các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine.

Ông lưu ý, trong năm 2025, Nga sẽ sản xuất tổng cộng khoảng 70.000 máy bay không người lái tầm xa, trong đó bao gồm 30.000 UAV Geran.

Quan chức Ukraine cho rằng kho bom và UAV này là các công cụ gây sức ép nhằm buộc Ukraine phải điều chỉnh lập trường trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai.

Về tình hình chiến sự, ông cảnh báo nếu Nga giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk - nơi các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra, đối phương có thể sẽ tiến về tỉnh Donetsk.