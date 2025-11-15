Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân không mang đầu đạn

Theo tuyên bố từ Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, Mỹ đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch B61-12 không trang bị đầu đạn hạt nhân.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một bãi thử ở Nevada từ ngày 19 đến 21/8. Trong quá trình thử nghiệm, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ đã thả bom nhiệt hạch B61-12 không có đầu đạn. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành phối hợp với Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA).

"Sandia, phối hợp với NNSA, đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm thành công tại bãi thử Tonopah ở Nevada, với sự hỗ trợ và triển khai máy bay từ Căn cứ Không quân Hill ở Utah. Các cuộc thử nghiệm đã cho thấy kết quả khả quan khi máy bay F-35 mang và thả thành công bom nhiệt hạch B61-12 không có đầu đạn, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất của vũ khí này", báo cáo của phòng thí nghiệm cho biết.

Theo báo cáo, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia đã hoàn thành chương trình kéo dài tuổi thọ của những quả bom trên không này thêm 20 năm vào cuối năm 2024.

Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia lưu ý: "Các cuộc thử nghiệm vào tháng 8 là lần thử nghiệm duy nhất của của bom B61-12 trong hoạt động kiểm tra chung trên máy bay F-35, qua đó củng cố độ tin cậy toàn diện của máy bay, phi hành đoàn và hệ thống vũ khí trong các nhiệm vụ".

B61-12 là bom hạt nhân chiến thuật hiện đại, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác. B61-12 được thiết kế để tương thích với nhiều nền tảng phóng, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-35A Lightning II. Loại bom này có sức công phá tối đa là 50 kiloton.