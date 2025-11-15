Ukraine lần đầu công bố video khai hỏa tên lửa tầm xa Neptune

TPO - Ukraine lần đầu công bố video ghi lại quá trình triển khai tên lửa tầm xa Neptune, tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga trong đêm ngày 13, rạng sáng 14/11.

Đoạn video được trình chiếu cho thấy cảnh phóng tên lửa Neptune từ bệ phóng trên mặt đất, kèm theo ánh chớp và tiếng động cơ. Hoạt động diễn ra rạng sáng 14/11, song lực lượng Ukraine chưa tiết lộ cụ thể số lượng tên lửa được phóng đi.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận việc triển khai loại tên lửa này, nhấn mạnh: "Binh sĩ Ukraine đã thành công sử dụng các tên lửa Neptune để đánh trúng mục tiêu được chỉ định trong lãnh thổ Nga. Đây là phản ứng chính đáng trước các cuộc tấn công liên tục của đối phương".

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết nhiều loại vũ khí nội địa, bao gồm tên lửa Neptune và máy bay tấn công không người lái, đã được sử dụng trong hàng loạt tấn công nhắm vào các mục tiêu quan trọng của Nga.

Theo cơ quan này, lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để tấn công căn cứ hải quân Nga ở Novorossiysk, Krasnodar trong đêm 13, rạng sáng ngày 14/11.

Vụ tấn công gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng cảng, kho dầu Sheskharis, một bệ phóng của hệ thống phòng không S-400 và một kho chứa tên lửa, dẫn đến các vụ nổ và hỏa hoạn. Thông tin về thiệt hại vẫn đang được cập nhật.

Cảng Sheskharis là một trong những cơ sở tiếp nhận và trung chuyển dầu lớn nhất ở miền Nam nước Nga, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga tham chiến tại Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận một vụ tấn công khác nhằm vào Nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov, gây ra vụ nổ và hỏa hoạn tại cơ sở vốn phục vụ hậu cần cho quân đội Nga. Một vụ tấn công nữa nhắm vào kho lưu trữ nhiên liệu Kombinat Kristall gần Engels, cũng thuộc tỉnh Saratov, khiến khu vực bùng phát hỏa hoạn.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.