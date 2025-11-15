Ấn Độ có căn cứ không quân mới gần biên giới Trung Quốc

TPO - Ấn Độ gần đây đã đưa căn cứ không quân Mudh-Nyoma, phía đông Ladakh đi vào hoạt động, đánh dấu một bước tiến quan trọng nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của New Delhi.

Ấn Độ hôm thứ Tư (12/11) đã khánh thành căn cứ không quân Mudh-Nyoma ở Ladakh, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 25 km. Các quan chức nước này cho biết, việc đưa căn cứ vào hoạt động sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Ấn Độ.

Theo báo cáo, căn cứ không quân này nằm ở độ cao khoảng 4.200 mét so với mực nước biển, được Tổ chức Đường bộ Biên giới (BRO) xây dựng với chi phí khoảng 25 triệu USD. Ấn Độ đã khởi công dự án căn cứ không quân vào năm 2023.

Căn cứ không quân này có đường băng dài 2,7 km, nhà chứa máy bay mới, tòa nhà điều hành, khoang chứa và khu lưu trú. Căn cứ hiện có thể tiếp nhận máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay vận tải.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc từng căng thẳng sau vụ đụng độ biên giới năm 2020, đã có dấu hiệu hạ nhiệt từ năm ngoái. Tháng 10/2024, hai nước ký thỏa thuận tuần tra chung sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga).

Đến tháng 7/2025, Ấn Độ nối lại việc cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc sau 5 năm tạm dừng. Một tháng sau đó, ông Modi thực hiện chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ năm 2018 để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân. Đến tháng 10 cùng năm, hai nước cũng đã khôi phục các đường bay thẳng bị gián đoạn từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020.