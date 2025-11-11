Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ấn Độ và Nga chuẩn bị những thoả thuận lớn trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Putin

Bình Giang

TPO - Điện Kremlin đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Ấn Độ trước cuối năm nay và hy vọng đó sẽ là một chuyến đi thực chất.

img-1150.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, ngày 1/9. (Ảnh: Reuters)

Theo Điện Kremlin, chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Ấn Độ sẽ diễn ra vào tháng 12. Lần gần nhất ông thăm quốc gia Nam Á này là vào tháng 12/2021, nghĩa là trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Ấn Độ", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 10/11. Ông Peskov từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào về các thỏa thuận hai bên có thể đạt được trong chuyến thăm.

Theo Press Trust of India, Ấn Độ và Nga dự kiến ​​sẽ ký thỏa thuận lao động khi ông chủ Điện Kremlin thăm New Delhi vào tuần đầu tiên của tháng 12.

Thỏa thuận này sẽ thiết lập khuôn khổ cho việc di cư hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người lao động và đưa nguồn nhân lực tay nghề cao của Ấn Độ sang Nga, trong bối cảnh Nga đang thiếu nhiều lao động trong các ngành như xây dựng, dệt may, kỹ thuật và điện tử.

Ấn Độ là một trong những nước mua dầu mỏ của Nga nhiều nhất kể từ khi Mátxcơva bị phương Tây cô lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng gấp đôi thuế quan với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50% để trừng phạt việc Ấn Độ không chấp nhận dừng mua dầu của Nga, đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, mặc dù hai nước hiện nay đang nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại.

Một phái đoàn gồm hơn 20 nhà xuất khẩu Ấn Độ sẽ có chuyến thăm Mátxcơva vào ngày 11/11.

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 4,9 tỷ USD trong năm tài chính 2024-2025 kết thúc vào tháng 3, trong khi nhập khẩu, chủ yếu là dầu thô và các sản phẩm năng lượng khác, tăng 4,3% lên 63,8 tỷ USD.

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ được hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại Nga sau khi các công ty phương Tây rời khỏi thị trường này. Tuy nhiên, nhập khẩu gần đây chậm lại do các nhà máy lọc dầu tạm dừng mua sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 2 nhà xuất khẩu dầu thô lớn của Nga.

Bình Giang
Reuters, PTI
#Ấn Độ #Nga #Quan hệ Nga - Ấn Độ #Tổng thống Putin

