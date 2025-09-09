Nga, Ấn Độ lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa mới

TPO - Nga và Ấn Độ có kế hoạch thử nghiệm phiên bản nhẹ hơn của tên lửa BrahMos vào năm 2026, hãng thông tấn Tass đưa tin.

Giám đốc điều hành Liên doanh BrahMos Aerospace, ông Alexander Maksichev cho biết, Nga và Ấn Độ có kế hoạch thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh hạng nhẹ BrahMos-NG đã được nâng cấp vào năm tới.

"Chúng tôi hiện đang trong giai đoạn thiết kế, sẽ hoàn thành vào năm tới và sau đó sẽ chuyển sang thử nghiệm mô phỏng... vẫn còn quá sớm để thảo luận về thời điểm thử nghiệm bay", ông nói.

Ảnh minh họa.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh do liên doanh Nga-Ấn BrahMos Aerospace phát triển. Dòng tên lửa hành trình BrahMos có nhiều biến thể khác nhau, bao gồm tên lửa phóng từ trên không, tên lửa chống hạm, tên lửa tấn công mặt đất, tên lửa đất đối đất và tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Tên lửa BrahMos có chiều dài 8.4 m, đường kính 0.6 m, trọng lượng 3 tấn (với biến thể phóng từ tàu chiến, bệ phóng mặt đất), 2.5 tấn (với biến thể phóng từ trên không). Khả năng mang theo các đầu đạn nặng 200-300 kg, với tầm bắn khác nhau.

BrahMos NG là phiên bản cải tiến của tên lửa BrahMos. Tên lửa này nổi bật với tốc độ siêu thanh, khả năng tàng hình, hệ thống dẫn đường chính xác và có thể phóng từ nhiều nền tảng khác nhau như tàu chiến, máy bay chiến đấu, bệ phóng trên mặt đất và tàu ngầm.

Tên lửa BrahMos-NG có trọng lượng 1,3 tấn, nhẹ hơn một nửa so với phiên bản trước đó. Lãnh đạo BrahMos Aerospace cho biết việc sản xuất tên lửa mới có thể diễn ra ​​trong vòng 3 đến 5 năm.