Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga, Ấn Độ lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa mới

Quỳnh Như

TPO - Nga và Ấn Độ có kế hoạch thử nghiệm phiên bản nhẹ hơn của tên lửa BrahMos vào năm 2026, hãng thông tấn Tass đưa tin.

Giám đốc điều hành Liên doanh BrahMos Aerospace, ông Alexander Maksichev cho biết, Nga và Ấn Độ có kế hoạch thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh hạng nhẹ BrahMos-NG đã được nâng cấp vào năm tới.

"Chúng tôi hiện đang trong giai đoạn thiết kế, sẽ hoàn thành vào năm tới và sau đó sẽ chuyển sang thử nghiệm mô phỏng... vẫn còn quá sớm để thảo luận về thời điểm thử nghiệm bay", ông nói.

misile.jpg
Ảnh minh họa.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh do liên doanh Nga-Ấn BrahMos Aerospace phát triển. Dòng tên lửa hành trình BrahMos có nhiều biến thể khác nhau, bao gồm tên lửa phóng từ trên không, tên lửa chống hạm, tên lửa tấn công mặt đất, tên lửa đất đối đất và tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Tên lửa BrahMos có chiều dài 8.4 m, đường kính 0.6 m, trọng lượng 3 tấn (với biến thể phóng từ tàu chiến, bệ phóng mặt đất), 2.5 tấn (với biến thể phóng từ trên không). Khả năng mang theo các đầu đạn nặng 200-300 kg, với tầm bắn khác nhau.

BrahMos NG là phiên bản cải tiến của tên lửa BrahMos. Tên lửa này nổi bật với tốc độ siêu thanh, khả năng tàng hình, hệ thống dẫn đường chính xác và có thể phóng từ nhiều nền tảng khác nhau như tàu chiến, máy bay chiến đấu, bệ phóng trên mặt đất và tàu ngầm.

Tên lửa BrahMos-NG có trọng lượng 1,3 tấn, nhẹ hơn một nửa so với phiên bản trước đó. Lãnh đạo BrahMos Aerospace cho biết việc sản xuất tên lửa mới có thể diễn ra ​​trong vòng 3 đến 5 năm.

Quỳnh Như
Tass
#BrahMos-NG #tên lửa siêu thanh #Ấn Độ #Nga #thử nghiệm tên lửa #công nghệ phòng thủ #tên lửa hành trình

Xem thêm

Cùng chuyên mục