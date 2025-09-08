Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Israel gửi tối hậu thư đến Hamas

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Israel tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào thành phố Gaza và các tòa nhà cao tầng ở khu vực phía bắc, đồng thời kêu gọi Hamas đầu hàng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Hai (8/9), cho biết: "Hôm nay, một cơn bão mạnh sẽ giáng xuống bầu trời thành phố Gaza và mái nhà của những tòa tháp khủng bố sẽ rung chuyển".

Quan chức này tuyên bố đây là "lời cảnh báo cuối cùng" cho các thành viên Hamas ở Dải Gaza và đang sống ở nước ngoài.

"Hãy thả con tin và hạ vũ khí xuống nếu không Gaza sẽ bị phá hủy và các người sẽ bị xóa sổ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục thực hiện kế hoạch và chúng tôi đang mở rộng hoạt động tác chiến để vô hiệu hóa Gaza", ông viết.

tc-8456.jpg
Israel ném bom tòa nhà Al-Ruya ở khu phố Tel Al-Hawa, ngày 7/9. Ảnh: Mạng xã hội X

Trong những ngày gần đây, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công tòa nhà cao tầng ở Gaza, khẳng định các tòa nhà này đã được nhóm khủng bố Hamas sử dụng.

Tối hậu thư trên được đưa ra khi Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza.

Trước đó, ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Trump cho biết đã ra tối hậu thư cho Hamas, yêu cầu lực lượng này chấp nhận thỏa thuận để thả con tin đang bị giam giữ tại Dải Gaza.

"Israel đã chấp nhận các điều khoản của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận... Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả của việc không chấp nhận. Đây là lời cảnh báo cuối cùng", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Hamas sau đó cho biết đã nhận được một số ý tưởng từ phía Mỹ để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và đang thảo luận cách thức triển khai những ý tưởng này. Hamas cũng tái khẳng định sẵn sàng đàm phán, thả tất cả các con tin để đổi lấy "một tuyên bố rõ ràng về việc chấm dứt giao tranh" và việc rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi vùng đất này.

Quỳnh Như
Times of Israel, Reuters
#Israel #Hamas #Gaza #tối hậu thư #không kích #chiến tranh #tấn công Gaza #xung đột Dải Gaza

