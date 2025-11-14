Tổng thống Zelensky nói Nga phóng nhiều loại tên lửa về phía Ukraine

TPO - Trong đêm ngày 13, rạng sáng 14/11, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào một số mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, sử dụng kết hợp nhiều máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 13, rạng sáng 14/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 449 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 430 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 19 tên lửa các loại (3 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 6 tên lửa hành trình Iskander-K và 1 tên lửa chống hạm Zircon).

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Kursk, Millerovo, Oryol, Primorsko-Akhtarsk thì tên lửa được phóng từ Ryazan, Bryansk và Crimea. Tính đến trưa ngày 14/11, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 419 mục tiêu, trong đó bao gồm 405 UAV và 14 tên lửa.

Không quân Ukraine đã ghi nhận 23 máy bay không người lái nhắm trúng vào 13 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 44 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, các tên lửa còn lại đã biến mất khỏi màn hình radar theo dõi, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả đang được cập nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận, quân đội Nga đã phóng khoảng 430 máy bay không người lái và 19 tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh trên khắp lãnh thổ Ukraine.

"Kể từ đêm qua, các lực lượng khẩn cấp của chúng tôi đã làm việc tại nhiều địa điểm bị Nga không kích. Cho đến nay, đã có hàng chục người bị thương. Thật không may, bốn người đã thiệt mạng", ông nói.

Theo Tổng thống Zelensky, đây là cuộc tấn công đã được Moscow lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm gây ra thiệt hại tối đa cho các cơ sở hạ tầng Ukraine. Chỉ riêng tại Kiev, hàng chục tòa nhà chung cư đã bị phá hủy. Đại sứ quán Azerbaijan bị hư hại do mảnh vỡ của tên lửa Iskander. Hướng tấn công chính của Nga là Kiev, Kharkiv, Odessa và Sumy.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, Kiev đang đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, đồng thời kêu gọi đối tác phương Tây thúc đẩy chấm dứt xung đột thông qua các lệnh trừng phạt.

"Nga vẫn có thể bán dầu và xây dựng các dự án của mình. Tất cả những điều này phải được ngăn chặn. Ukraine đang nỗ lực hợp tác với các đối tác để tăng cường phòng không, nhưng vẫn chưa đủ, Kiev cần nhiều hệ thống phòng không hơn nữa. Châu Âu và Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng. Chúng tôi đang chờ đợi vào những quyết định của họ", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.