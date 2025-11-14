Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tập kích trận địa UAV của Nga ở Crimea

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine đã tiến hành tấn công một căn cứ quân sự của Nga ở Crimea - nơi lưu trữ, bảo dưỡng máy bay không người lái (UAV) tấn công và trinh sát Orion.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) Robert Madyar Brovdi, trong một tuyên bố cho biết, vào đêm ngày 12, rạng sáng 13/11, đơn vị Birds of the Madyar đã thực hiện một cuộc tấn công căn cứ lưu trữ và bảo dưỡng UAV tấn công trinh sát Orion của Nga gần Kirovske ở Crimea. Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại.

Theo quan chức Ukraine, máy bay không người lái Orion của Nga là dòng UAV cỡ lớn, chủ yếu được sử dụng để trinh sát, có thể mang theo tới 250 kg thuốc nổ. Thiết kế của UAV này được đánh giá tương đồng với máy bay không người lái Reaper của Mỹ, với chi phí sản xuất ước tính lên tới hơn 5 triệu USD.

Ông Robert Madyar Brovdi nhận định, UAV này có thể mang bom và tên lửa không đối đất, hoạt động liên tục trong 24 giờ ở độ cao lên tới 7.500 m, đồng thời được xem là khí tài hiếm và đắt đỏ của Nga.

Trong một diễn biến mới, truyền thông Ukraine đưa tin, vào ngày 14/11, các lực lượng Ukraine tiếp tục thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Novorossiysk của Nga.

Người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC), ông Andriy Kovalenko sau đó công bố một đoạn video đồng thời cho biết, vụ tập kích đã đánh trúng cảng dầu ở Novorossiysk.

Theo một số kênh Telegram, cuộc tấn công cũng có thể đã đánh trúng nơi bố trí hệ thống phòng không S-300/400 tại khu vực của đơn vị quân đội 1537 thuộc Trung đoàn Tên lửa Phòng không Nga.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Orion hay còn gọi là Inokhodets, do hãng Kronstadt chế tạo. UAV này có tốc độ tối đa 200 km/h, trần bay 7.500 m, phạm vi hoạt động 1.440 km. Thời gian bay tối đa của UAV với tải trọng tiêu chuẩn là 24 giờ.

Phiên bản xuất khẩu Orion-E có trọng lượng cất cánh tối đa 1.000 kg, có thể mang theo trọng tải hơn 200 kg.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy bay không người lái Orion có thể mang theo 4 quả bom dẫn đường hoặc 4 tên lửa (bao gồm tên lửa Kh-50, bom UPAB-50, FAB-50, KAB-550.

Quỳnh Như
#kraine #Crimea #UAV #Nga #Orion #tấn công #căn cứ #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục