Ảnh vệ tinh hé lộ 'rồng lửa' S-400 Nga thiệt hại nặng nề sau đòn tấn công của Ukraine

TPO - Các máy bay không người lái tầm xa của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) được cho là đã phá hủy bốn bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph và hai radar tại thành phố Novorossiysk của Nga trong vụ tấn công ngày 14/11.

(Ảnh: Tass)

Pravda dẫn nguồn tin từ SSU cho biết, phía Ukraine đã thu thập được dữ liệu về kết quả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa đêm ngày 13, rạng sáng 14/11 nhằm vào thành phố Novorossiysk.

Ảnh vệ tinh xác nhận, cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy thành công bốn bệ phóng tên lửa đất-đối-không S-400 Triumph tập kết trong khuôn viên của một đơn vị quân đội thuộc Trung đoàn Kuban Cờ Đỏ.

Quân đội Nga cũng đã mất hai radar quan trọng, là radar cảnh báo sớm 96N6 ('Cheese Board') và radar tấn công mục tiêu 92N6 ('Grave Stone').

Trước vụ tấn công, khoảng 12 bệ phóng S-400 đã được triển khai tại địa điểm quân sự này. Do đó, có khả năng những bệ phóng khác cũng bị hư hại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/11..

... và 15/11 cho thấy hệ thống S-400 bị hư hại. (Ảnh: Pravda)

Trong thông báo trước đó ngày 14/11, phía Ukraine tuyên bố đã phóng máy bay không người lái nhằm vào khu cảng và cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Novorossiysk, gây hư hại cho một kho dầu, một cảng container, các cơ sở ven biển và một con tàu.

Cảng Novorossiysk xử lý hơn 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 5% nguồn cung dầu thô toàn cầu. Sau vụ tấn công, cảng Novorossiysk đã buộc phải tạm dừng xuất khẩu, khiến giá dầu tăng nhẹ trong bối cảnh lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.