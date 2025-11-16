Kho hàng thời trang của Hàn Quốc chìm trong biển lửa

TPO - Một vụ hỏa hoạn bùng phát tại Trung tâm phân phối hàng thời trang E-Land ở thành phố Cheonan, Hàn Quốc. Ngọn lửa đã được khống chế sau hơn chín tiếng, chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong.

Vào khoảng 6h10 sáng 15/11, một đám cháy lớn đã bùng phát ở các tầng trên của tòa Trung tâm phân phối hàng thời trang E-land, tọa lạc tại Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong, tạo ra làn khói đen dày đặc bốc lên trời.

Đến 6h15, lực lượng cứu hỏa đã phát lệnh phản ứng Cấp độ 1, sau đó nâng lên Cấp độ 2 lúc 7h01 khi ngọn lửa lan rộng. Lúc 7h20 sáng, chính quyền thành phố Cheonan đã phát cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực và khuyến cáo các tài xế chuyển hướng sang các tuyến đường khác.

Tổng cộng 430 lính cứu hỏa, ít nhất 63 xe chữa cháy và trực thăng được điều động tham gia dập lửa. Các quan chức cho biết đám cháy đã được khống chế vào 15h30, khoảng chín tiếng rưỡi sau khi đám cháy bùng phát.

Theo giới chức địa phương, mặc dù không có báo cáo về thương vong, nhưng số lượng lớn quần áo và hàng hóa khác được lưu trữ bên trong trung tâm đã khiến công tác chữa cháy kéo dài và gặp nhiều khó khăn.

Sau khi khống chế hoàn toàn đám cháy, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.