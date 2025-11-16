Rộ tin UAV tàng hình CH-7 Trung Quốc lần đầu cất cánh

TPO - Máy bay không người lái (UAV) tàng hình CH-7 của Trung Quốc đã lần đầu được ghi nhận bay thử, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ thử nghiệm mặt đất sang giai đoạn đánh giá trên không. Đây được xem là bước tiến lớn trong nỗ lực phát triển UAV tấn công tàng hình và trinh sát tầm cao của Bắc Kinh.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc CH-7 cỡ lớn đang bay, xác nhận mẫu UAV từng nhiều năm chỉ xuất hiện dưới dạng mô hình tại Triển lãm Hàng không Chu Hải đã chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế.

Góc chụp từ mặt dưới cho thấy rõ hai cánh đuôi đứng nghiêng, chi tiết mới so với cấu hình không đuôi từng công bố, cho thấy các kỹ sư Trung Quốc vẫn đang tinh chỉnh giữa độ ổn định khí động học, khả năng điều khiển và mức độ phản xạ radar.

Theo các nguồn dữ liệu mở, CH-7 phiên bản năm 2018 có sải cánh 22 m, được cung cấp năng lượng bởi một động cơ phản lực cánh quạt đơn, cho phép máy bay đạt tốc độ 920 km/h, trần bay 13.000 m, với thời gian hoạt động liên tục khoảng 15 giờ và bán kính tác chiến là 2.000 km.

Đến Triển lãm hàng không Trung Quốc 2022, thiết kế của máy bay đã được điều chỉnh, với sải cánh ước tính khoảng 26 m, trần bay tăng lên khoảng 15 km và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn.

Các hình ảnh và mô hình công khai đều không xuất hiện điểm treo vũ khí bên ngoài, cho thấy CH-7 nhiều khả năng được trang bị khoang vũ khí trong thân để mang tên lửa chống bức xạ hoặc vũ khí tấn công chính xác tầm xa.

Kích thước lớn và khả năng bay lâu của CH-7 cho thấy UAV này hướng tới vai trò máy bay cảm biến tàng hình tầm cao, có thể theo dõi mạng lưới phòng không đối phương, lập bản đồ radar và cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu.

Nếu được đưa vào biên chế, CH-7 được dự đoán sẽ tích hợp vào lực lượng tên lửa tầm xa, biên đội hải quân hoặc các đơn vị tấn công mặt đất, trở thành một phần trong mạng lưới tác chiến đa nhiệm của Trung Quốc.