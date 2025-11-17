Nga mang 900 loại vũ khí đến Triển lãm hàng không Dubai 2025

TPO - Nga sẽ trưng bày khoảng 900 loại vũ khí tại Triển lãm hàng không Dubai 2025 (Dubai Airshow 2025), diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 17 đến 21/11.

Theo hãng thông tấn Tass, Nga sẽ trưng bày phiên bản đầy đủ của hơn 30 loại vũ khí được săn đón nhiều nhất, lập kỷ lục về số lượng vũ khí triển lãm ở nước ngoài.

Năm nay gian hàng của Nga sẽ trải rộng trên diện tích hơn 5.000 mét vuông. Các công ty quốc phòng lớn nhất nước này sẽ tham gia sự kiện, bao gồm Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) và Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UAC) (cả hai đều thuộc tập đoàn nhà nước Rostec), cũng như Trung tâm Công nghệ Đặc biệt, Tập đoàn Hệ thống Không người lái (Unmanned Systems) và Tập đoàn Almaz-Antey.

Các nhà quản lý hàng đầu của ngành công nghiệp vũ trụ và tên lửa Nga, bao gồm Giám đốc Tập đoàn vũ trụ nhà nước Roscosmos Dmitry Bakanov, sẽ tổ chức các cuộc họp với đối tác bên lề triển lãm hàng không.

Triển lãm hàng không Dubai là một trong những triển lãm hàng không quốc tế hàng đầu thế giới, định hình xu hướng cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng. Tại đây, phái đoàn Nga cũng sẽ có các cuộc đàm phán về xuất khẩu và hợp tác công nghệ với phái đoàn quân sự từ Trung Đông, Bắc Phi và các nơi khác trên thế giới.

Máy bay chiến đấu

Các thiết bị hàng không tiên tiến của Nga, bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57E và trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52 sẽ được trưng bày tại Triển lãm hàng không Dubai.

Rostec nhấn mạnh, rằng đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất trên thế giới đã chứng minh được hiệu quả trong các hoạt động chiến đấu quy mô lớn. Su-57E có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao và có khả năng hiển thị thấp đối với thiết bị radar.

Máy bay không người lái

Hệ thống trinh sát và tấn công Lancet-E (ZALA) nâng cấp dự kiến ​​sẽ thu hút nhiều sự chú ý tại triển lãm hàng không, cũng như máy bay không người lái trinh sát tốc độ cao mới thuộc dòng Supercam do nhóm Unmanned Systems sản xuất.

Bên cạnh đó, Nga sẽ lần đầu tiên trình diễn hệ thống không người lái chủ lực Supercam S350 mới. Hệ thống này, được lực lượng Nga sử dụng rộng rãi trong hoạt động quân sự đặc biệt, đã chứng minh được tính hiệu quả, độ tin cậy cao.

Ngoài ra, phiên bản dân sự của máy bay không người lái FPV cũng sẽ được Nga mang tới triển lãm. Những máy bay không người lái này có thể được sử dụng để huấn luyện người điều khiển máy bay không người lái, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và giám sát nhanh, tìm kiếm cứu nạn cũng như vận chuyển hàng hóa.

Hệ thống phòng không

Phó Tổng giám đốc Almaz-Antey Vyacheslav Dzirkaln cho biết, tập đoàn sẽ giới thiệu thiết bị phòng không đã được trình diễn trước đó dưới một góc nhìn mới.

Theo dịch vụ báo chí của Almaz-Antey, các vũ khí mà tập đoàn này giới thiệu tại triển lãm cũng sẽ bao gồm hệ thống tên lửa tầm xa S-400 Triumph, được thiết kế để tiêu diệt các loại vũ khí trên không, bao gồm: Máy bay gây nhiễu, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, máy bay trinh sát-tấn công, máy bay tàng hình và các loại vũ khí tấn công trên không khác.

Ngoài ra, tập đoàn sẽ trình diễn các bệ phóng tên lửa tầm ngắn Tor-E2 và Tor-M2K cùng các mô đun chiến đấu tự động của hệ thống tên lửa Tor-M2KM.

Công nghệ vũ trụ

Tập đoàn vũ trụ nhà nước Roscosmos dự kiến ​​giới thiệu các mô hình tên lửa và thiết bị vũ trụ, tàu vũ trụ và vệ tinh tiên tiến. Cụ thể, công ty Glavkosmos sẽ trình diễn bộ đồ du hành vũ trụ Sokol-KV-2, và phòng thiết kế Arsenal giới thiệu một mô hình quỹ đạo phức hợp để đưa thiết bị khoa học lên Mặt trăng cũng như các hành tinh trong Hệ Mặt trời.

Tập đoàn tên lửa và vũ trụ Energia sẽ trưng bày các mô hình hệ thống cảm biến Trái đất từ ​​xa tiên tiến và trạm quỹ đạo của Nga, trong khi nhà sản xuất động cơ Energomash sẽ giới thiệu động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng RD-180 và RD-181, cùng với động cơ nhiên liệu lỏng RD-171MV mạnh nhất thế giới.