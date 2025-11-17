Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Nga đánh trúng bệ phóng HIMARS của Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thực hiện thành công cuộc tấn công nhằm vào ba bệ phóng tên lửa của Ukraine, trong đó bao gồm Neptune và HIMARS.

Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật (16/11) công bố đoạn video và cho biết, hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga với sự hỗ trợ của máy bay không người lái trinh sát, đã tấn công hai hệ thống tên lửa di động ven biển Neptune và một hệ thống phóng loạt HIMARS của Ukraine tại vùng Dnepropetrovsk.

Theo đoạn video được công bố, tên lửa Iskander-M đã đánh trực tiếp vào vị trí đặt hệ thống vũ khí của Ukraine, tạo ra một vụ nổ lớn, gây ra sóng xung kích mạnh và một quả cầu lửa bốc lên.

HIMARS là một trong những hệ thống phòng không mà Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột vào năm 2022. Hệ thống này có thể bắn tên lửa dẫn đường với tầm bắn khoảng 80 km, ở một số biến thể khác tên lửa có thể đạt tầm bắn lên tới 150 km. Đây là một trong những vũ khí chủ lực của Ukraine và thường được sử dụng để tập kích các mục tiêu chiến lược của Nga.

Trong khi đó, Neptune là tên lửa do Ukraine phát triển. Ban đầu vũ khí này được thiết kế để phá hủy các mục tiêu trên biển với tầm bắn tối đa 280 km. Hiện tại, Kiev đã cải tiến loại vũ khí này với biến thể có tầm bắn lên đến 1.000 km.

Theo giới quan sát, việc lực lượng Nga phá hủy cùng lúc ba hệ thống tên lửa tối tân đã giáng một đòn nặng vào tiềm lực quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh nước này đang thiếu các hệ thống phòng không như vậy.