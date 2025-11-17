Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ sẵn sàng cho các hoạt động quân sự ở Caribe

TPO - Hải quân Mỹ đã công bố những hình ảnh đầu tiên về nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ chịu trách nhiệm. Động thái diễn ra trong lúc máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ tiếp tục thực hiện các chuyến bay tầm cao trên vùng biển Caribe, phản ánh mức độ sẵn sàng cao của Washington cho các hoạt động quân sự, đặc biệt là chiến dịch chống tội phạm và buôn bán ma túy.

Hải quân Mỹ hôm 13/11 đã công bố các bức ảnh cho thấy tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN 78) di chuyển qua Bắc Đại Tây Dương, được hộ tống bởi các tàu khu trục trước khi tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ đảm trách. Động thái này được cho là nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng các chiến dịch nhắm vào mạng lưới buôn bán ma túy tại Caribe.

Trong đội hình, tàu sân bay Gerald R. Ford được bố trí ở vị trí trung tâm, đi cùng ba tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Một máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress cũng xuất hiện trong cùng khu vực, tạo thành thế trận phối hợp giữa lực lượng hải quân, không quân, đặc nhiệm và các phương tiện trinh sát, tình báo (ISR). Cấu trúc lực lượng này cho phép Mỹ triển khai nhanh các phương án tác chiến nhằm bảo vệ lãnh thổ, an ninh Tây bán cầu và đối phó các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Với hai lò phản ứng hạt nhân A1B và lượng giãn nước gần 100.000 tấn, USS Gerald R. Ford đóng vai trò hạt nhân trong tác chiến biển. Hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS và hệ thống hãm AAG giúp rút ngắn chu kỳ cất - hạ cánh, giảm mài mòn khung thân máy bay và mở rộng khả năng tác chiến đường không.

Ba tàu khu trục USS Mahan (DDG-72), USS Winston S. Churchill (DDG-81) và USS Bainbridge (DDG-96) tạo thành lớp bảo vệ xung quanh tàu sân bay. Nhờ hệ thống chiến đấu Aegis cùng radar AN/SPY-1D, các tàu khu trục có thể hợp nhất dữ liệu trên biển, dưới nước và trên không để tạo lập bức tranh chiến thuật toàn diện. Hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 với 90-96 ống chứa cho phép triển khai tên lửa đối không Standard, tên lửa hành trình Tomahawk và vũ khí chống ngầm, giúp nhóm tác chiến thiết lập vùng cấm bay và tấn công mục tiêu ven bờ.

Về sức mạnh tấn công đường không, Phi đoàn Không quân Tàu sân bay số 8 (CVW 8), với các máy bay F/A 18E/F Super Hornet từ các Phi đội Tiêm kích Tấn công 31, 37, 87 và 213, tạo thành lớp tấn công cơ động của lực lượng. Super Hornet có bán kính chiến đấu khoảng 700 km tải trọng hơn 8 tấn và trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-79, cho phép theo dõi đa mục tiêu ở tầm xa.

Sự hiện diện của một chiếc B-52H Stratofortress phía trên đội hình này càng củng cố thông điệp chiến lược của Mỹ. Với tải trọng vũ khí tới 32 tấn, bán kính tác chiến mở rộng nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không và độ cao hoạt động lên tới 15.000 m, B-52 có thể phóng loạt tên lửa hành trình vào các cơ sở hậu cần hoặc hạ tầng liên quan đến các mạng lưới tội phạm ma túy. Đồng thời, nó còn đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát tầm xa và duy trì hiện diện trên không trong thời gian dài.