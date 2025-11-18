Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga lần đầu xuất hiện ở Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Nga đã giới thiệu máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm Su-57 tại Triển lãm hàng không Dubai 2025, đánh dấu lần đầu tiên tiêm kích tàng hình này xuất hiện tại Trung Đông.

Hãng thông tấn Tass đưa tin, sau khi được giới thiệu tại Trung Quốc và Ấn Độ, máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm mới nhất của Nga - Su-57, sẽ ra mắt Triển lãm hàng không Dubai 2025 (Dubai Airshow 2025), diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 17 đến 21/11.

Theo ấn phẩm, Su-57 được điều khiển bởi Sergey Bogdan, Phi công trưởng của Cục Thiết kế Sukhoi thuộc Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), người từng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Nước Nga. Màn trình diễn bay của Su-57 hứa hẹn sẽ là điểm nhấn nổi bật cho sự hiện diện của Nga tại sự kiện này.

su-57.jpg

Sự xuất hiện của Su-57 trong năm nay không chỉ mang ý nghĩa đối với dòng máy bay này mà còn phản ánh những dịch chuyển về địa - chính trị. Trong bối cảnh quan hệ quốc phòng toàn cầu thay đổi và các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, việc Nga giới thiệu Su-57 cho thấy nỗ lực duy trì vị thế trong thị trường máy bay chiến đấu thế hệ mới.

So với F-35, dòng máy bay yêu cầu mức độ tích hợp cao vào hệ thống hậu cần và hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ, Su-57 được quảng bá như một lựa chọn mang tính độc lập hơn. Điều này có thể thu hút một số quốc gia muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và giảm phụ thuộc vào một cường quốc quân sự nào. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả và khả năng cạnh tranh thực tế của Su-57 trên thị trường vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm năng lực sản xuất, hỗ trợ hậu cần và môi trường chính trị quốc tế.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương.

Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay, như: radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại.

Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả.

Vũ khí bao gồm tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thông thường, bom chùm và súng bắn đạn nổ 30 mm.

Quỳnh Như
