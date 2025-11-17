Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tàu đổ bộ Tứ Xuyên của Trung Quốc hoàn thành chuyến thử nghiệm đầu tiên

Quỳnh Như

TPO - Tàu đổ bộ Tứ Xuyên Type 076 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã trở về cảng sau khi hoàn thành cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên kéo dài ba ngày, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo Tân Hoa Xã, vào khoảng 9h sáng thứ Sáu (14/11), tàu đổ bộ Tứ Xuyên Type 076 của Trung Quốc đã rời xưởng đóng tàu ở Thượng Hải để thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên. Đến 17h ngày Chủ nhật (16/11), tàu đã an toàn trở về bến, hoàn thành chuyến thử nghiệm kéo dài ba ngày.

Theo Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), chuyến thử nghiệm trên biển nhằm kiểm tra, xác minh độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống năng lượng, hệ thống điện và các hệ thống khác của tàu.

"Hạ thủy vào tháng 12/2024, tàu Tứ Xuyên đã hoàn thành nhiều cuộc thử nghiệm quan trọng trước khi thử nghiệm trên biển", Hải quân PLA cho biết.

bb5b89dd-09cb-4e81-bff4-2f69b1d5adb9.jpg

Tứ Xuyên, số hiệu 51, là tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc. Tàu có lượng giãn nước hơn 40.000 tấn, có cấu trúc kiên cố, cùng sàn đáp máy bay trải dài toàn thân tàu. Tàu được tích hợp công nghệ máy phóng điện từ và hệ thống hãm hiện đại cho phép triển khai máy bay cánh cố định, trực thăng và thiết bị đổ bộ.

Ông Wang Yun Fei, chuyên gia về quân sự Trung Quốc nhận định, chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên của Tứ Xuyên diễn ra sau chưa đầy một năm kể từ khi hạ thủy, cho thấy việc chế tạo tàu đang tiến triển rất tốt.

"So với tàu tấn công đổ bộ Type 075, Type 076 được bổ sung các công nghệ mới như máy phóng điện từ và hệ thống kiểm soát hàng không mới, và việc bắt đầu giai đoạn thử nghiệm trên biển trong thời gian ngắn như vậy cho thấy mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ và", chuyên gia Wang Yun Fei nói.

Trong khi đó, ông Zhang Jun She, một chuyên gia quân sự khác cho biết, tốc độ đóng tàu Tứ Xuyên được đánh giá là nhanh, cho thấy Trung Quốc đã đạt đến trình độ cao hơn về công nghệ đóng tàu chiến cỡ lớn. Theo ông, con tàu có thể sẽ thử nghiệm các chức năng di chuyển và công suất, sau đó mới tiến đến các tính năng khác như máy phóng điện từ.

Chuyên gia này lưu ý rằng, mặc dù nhiệm vụ chính của Tứ Xuyên là hoạt động đổ bộ, nhưng đây không phải là tàu tấn công đổ bộ truyền thống vì nó được trang bị máy phóng điện từ, cho phép tàu mang theo máy bay cánh cố định, thậm chí cả máy bay chiến đấu tàng hình J-35, như một tàu sân bay hạng nhẹ. Điều này cũng có nghĩa là Type 076 đóng vai trò chiến lược quan trọng.

Quỳnh Như
Global Times
#Tứ Xuyên #tàu đổ bộ #quân sự Trung Quốc #Type 076 #hải quân Trung Quốc #thử nghiệm tàu #quân đội Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục