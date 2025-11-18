Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Quốc gia thành viên NATO tập trận quân sự sát biên giới Nga

Quỳnh Như

TPO - Phần Lan đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cách biên giới Nga khoảng 100 km.

Quân đội Phần Lan trong một tuyên bố hôm thứ Hai (17/11) cho biết, cuộc tập trận pháo binh Northern Strike 225 sẽ kéo dài một tuần tại trường bắn Rovajarvi, phía đông bắc đất nước. Đây là một trong những hoạt động huấn luyện lớn nhất của Phần Lan kể từ khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tham gia tập trận có ba lữ đoàn Phần Lan, lực lượng biên phòng và một khẩu đội pháo phản lực phóng loạt của Ba Lan. Tổng cộng 2.200 binh sĩ và 500 phương tiện quân sự được huy động.

tt-4608.jpg

Quân đội Phần Lan nêu rõ, cuộc tập trận nhằm "huấn luyện hệ thống pháo binh và cải thiện hiệu suất trong điều kiện đầu mùa đông khắc nghiệt, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị tác chiến".

Chỉ huy cuộc tập trận, Trung tá Kimmo Ruotsalainen nhận định, Northern Strike 225 là cuộc tập trận bắn pháo và súng cối quan trọng bậc nhất, giúp các đơn vị hỏa lực nâng cao kỹ năng thực chiến.

Theo kế hoạch huấn luyện cuối năm của Phần Lan, khoảng 20.000 binh sĩ thuộc Lục quân, Hải quân và Không quân sẽ tham gia các cuộc diễn tập trên khắp cả nước từ tháng 11 đến tháng 12.

Phần Lan là quốc gia có chung đường biên giới trên bộ dài khoảng 1.340 km với Nga, gia nhập NATO vào tháng 4/2023.

Quỳnh Như
RT
